هشدار وزش باد شدید در تهران

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد از وزش باد نسبتا شدید تا شدید در بعضی ساعت‌ها با احتمال خیزش یا انتقال گرد و خاک در نوار غربی و جنوبی استان برای روز دوشنبه (۵ آبان‌ماه) خبر داد.

بر اساس اعلام هواشناسی استان تهران، این شرایط جوی از اوایل وقت دوشنبه (۵ آبان) آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، در برخی ساعات روز دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با احتمال خیزش یا انتقال گرد و خاک در نیمه غربی و جنوبی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

ازپیامدهای این وضعیت می‌توان به سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، آسیب به تجهیزات در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، خیزش گرد و خاک و کاهش موقت کیفیت هوا و دید افقی، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها و آسیب به پوشش گلخانه‌ها اشاره کرد.

در ارتفاعات شمالی استان نیز افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و از پنج‌شنبه تا بامداد شنبه آسمانی نیمه‌ابری تا ابری همراه با کاهش محسوس دما، گاهی بارش باران و در ارتفاعات بالادست به ویژه قله‌ها همراه با وزش سوزباد و یخبندان پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران توصیه کرده است که در ترددهای جاده‌ای احتیاط و از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل شود. از استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع همچون برج‌ها و دکل‌ها خودداری، از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد اجتناب و از توقف در کنار درختان و سازه‌های ناتمام پرهیز شود.

همچنین مستحکم سازی پوشش گلخانه‌ها، انجام امور عمرانی، محافظت از امکانات و محصولات کشاورزی، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها به دلیل کاهش دما و گاهی بارندگی از پنجشنبه با بامداد شنبه نیز توصیه شده است.

اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری از ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد پیش‌بینی کرده است.

از روز سه شنبه تا صبح پنجشنبه به‌ویژه چهارشنبه با توجه به پایداری جوی و عدم وزش باد قابل ملاحظه، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری دور از انتظار نیست.

اواخر وقت چهارشنبه و طی روز پنجشنبه نیز در سطح استان افزایش ابر و در ارتفاعات استان به‌ ویژه مناطق بالادست گاهی بارش باران و وزش باد شدید مورد انتظار است که با کاهش نسبتا محسوس دما همراه خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان تهران بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان را صاف تا قسمتی ابری از ساعات بعد از ظهر همراه با وزش باد پیش‌بینی کرده است.

آسمان تهران فردا (۵ آبان) صاف و در بعضی ساعت ها وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و طی سه شنبه (۶آبان) صاف گاهی وزش باد ملایم به تدریج غبار محلی با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

