به شغل خود مباهات کنید؛ زیرا مایه مباهات همه ما هستید

به شغل خود مباهات کنید؛ زیرا مایه مباهات همه ما هستید
سخنگوی فراجا در پیامی به مناسبت روز پرستار، ضمن تبریک به پرستاران پرتلاش کشور گفت: شما با ایمان، دانش و عشق، آرام‌بخش بیماران و امیدبخش جامعه‌اید.

به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) روز پرستار را تبریک گفت. وی در این پیام اظهار داشت: ولادت حضرت زینب (س)، روز فرخنده پرستار را به پرستاران سخت‌کوش، صبور و مهرورز کشورمان تبریک و تهنیت می‌گویم و فرصت را مغتنم می‌شمارم تا چند کلامی در شأن و منزلت این قشر گرانقدر و ایثارگر بیان کنم.

وی افزود: به باور من، شغل پرستاری ترکیبی است مبارک از ایمان و اشتیاق، دانش و آرامش، تعهد و تفقد، اخلاق و اخلاص، امید و اعتماد، متانت و وجانت؛ و بواسطه این خصایص فضیلت‌مندانه است که پرستاران عزیز کشورمان سختی‌ها را بر خود هموار می‌کنند تا بیماران را آرامش بخشند، شب‌ها را بیدار می‌مانند تا از جسم و جان بیماران مراقبت کنند و بی‌وقفه می‌کوشند تا سلامت را ارزانی طالبان درمان کنند.

سخنگوی فراجا با تأکید بر نقش بی‌بدیل پرستاران در فرآیند درمان و بهبود بیماران تصریح کرد: هیچ صاحب‌انصافی منکر سهم شگرف پرستاران در سلامت جامعه نیست. آنان با رفتار آگاهانه و کلام مهربان، نه تنها بیماران را شفا می‌بخشند بلکه دل خانواده‌هایشان را نیز آرام می‌کنند. از این‌رو در قلب مردم جای دارند و در هر محفل و انجمنی مورد قدردانی و احترام‌اند.

سردار منتظرالمهدی در ادامه اظهار داشت: پرستاری شغلی است دشوار، حساس و ظریف که تنها از عهده عاشقان خدمت به مردم برمی‌آید. عشق به شفا و یاری انسان‌ها، رنج این حرفه را لذت‌بخش و غرورآفرین می‌کند. بیشتر پرستاران کشورمان از سر شور خدمت و عشق به همنوع این مسیر را برگزیده‌اند و در برابر سختی‌هایش خم به ابرو نمی‌آورند.

وی در پایان خطاب به پرستاران گفت: پرستاران عزیز! شغل شما خاص و شریف است و پوشیدن این کسوت، شایستگی و سعادت بزرگی می‌طلبد. به شغل خود مباهات کنید؛ چراکه شما مایه مباهات همه ما هستید.

