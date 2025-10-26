سخنگوی فراجا خطاب به پرستاران:
به شغل خود مباهات کنید؛ زیرا مایه مباهات همه ما هستید
سخنگوی فراجا در پیامی به مناسبت روز پرستار، ضمن تبریک به پرستاران پرتلاش کشور گفت: شما با ایمان، دانش و عشق، آرامبخش بیماران و امیدبخش جامعهاید.
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) روز پرستار را تبریک گفت. وی در این پیام اظهار داشت: ولادت حضرت زینب (س)، روز فرخنده پرستار را به پرستاران سختکوش، صبور و مهرورز کشورمان تبریک و تهنیت میگویم و فرصت را مغتنم میشمارم تا چند کلامی در شأن و منزلت این قشر گرانقدر و ایثارگر بیان کنم.
وی افزود: به باور من، شغل پرستاری ترکیبی است مبارک از ایمان و اشتیاق، دانش و آرامش، تعهد و تفقد، اخلاق و اخلاص، امید و اعتماد، متانت و وجانت؛ و بواسطه این خصایص فضیلتمندانه است که پرستاران عزیز کشورمان سختیها را بر خود هموار میکنند تا بیماران را آرامش بخشند، شبها را بیدار میمانند تا از جسم و جان بیماران مراقبت کنند و بیوقفه میکوشند تا سلامت را ارزانی طالبان درمان کنند.
سخنگوی فراجا با تأکید بر نقش بیبدیل پرستاران در فرآیند درمان و بهبود بیماران تصریح کرد: هیچ صاحبانصافی منکر سهم شگرف پرستاران در سلامت جامعه نیست. آنان با رفتار آگاهانه و کلام مهربان، نه تنها بیماران را شفا میبخشند بلکه دل خانوادههایشان را نیز آرام میکنند. از اینرو در قلب مردم جای دارند و در هر محفل و انجمنی مورد قدردانی و احتراماند.
سردار منتظرالمهدی در ادامه اظهار داشت: پرستاری شغلی است دشوار، حساس و ظریف که تنها از عهده عاشقان خدمت به مردم برمیآید. عشق به شفا و یاری انسانها، رنج این حرفه را لذتبخش و غرورآفرین میکند. بیشتر پرستاران کشورمان از سر شور خدمت و عشق به همنوع این مسیر را برگزیدهاند و در برابر سختیهایش خم به ابرو نمیآورند.
وی در پایان خطاب به پرستاران گفت: پرستاران عزیز! شغل شما خاص و شریف است و پوشیدن این کسوت، شایستگی و سعادت بزرگی میطلبد. به شغل خود مباهات کنید؛ چراکه شما مایه مباهات همه ما هستید.