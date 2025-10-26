خبرگزاری کار ایران
مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری تا ۱۱ آبان

مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری تا ۱۱ آبان
ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) از امروز یکشنبه ۴ آبان آغاز می‌شود و تا ۱۱ آبان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام می‌شود.

آزمون نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار خواهد شد.

