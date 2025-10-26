حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز صادر شد
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تهران، قرار منع تعقیب برای پنج بانک در رابطه با ارائه نکردن صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین صادر کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی اظهار کرد: اتهام این بانکها مربوط به ارائه نکردن صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین و فروش ارز به مبالغ کلان بود که گزارش آن از سوی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی ادامه داد: میزان فروش ارز گزارش شده برای این بانکها در مجموع ۲ هزار و ۵۱۱ تریلیون و ۷۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بوده است.
رایگانی افزود: بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که این بانکها اقدامات قانونی خود را انجام داده و سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره دلایل اصلی صدور قرار منع تعقیب گفت: بانکها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزی، رسیدهای الکترونیکی حاوی جزئیات معاملات را برای مشتریان ارسال کردهاند، قانونگذار در تبصره ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناسها در رسیدهای بانکی پیشبینی نکرده است و ضمیمهکردن شمارهها به اسناد بانکی کافی بوده است.
رایگانی با بیان اینکه میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده برای افراد بوده و ترک فعل بانکها مشمول مجازات قاچاق ارز نمیشود، اظهار کرد: برابر مستندات، رسید سامانهای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال و جایگزین صدور صورتحساب فیزیکی شده است؛ بنابراین بانکها الزامی برای صدور رسید فیزیکی نداشتهاند.
وی گفت: این قرار برای همه بانکها و متهم حقیقی صادر شد و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شدهاند اما قرار صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.