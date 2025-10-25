به گزارش ایلنا، سردار سلیمی با اشاره به تعداد کدهای تخلفی موجود در جدول جرایم رانندگی، گفت: در کنار بیش از ۱۸۵ کد تخلفی که در جدول جرایم رانندگی دیده شده، ما در مقاطع مختلف برنامه‌ریزی می‌کنیم تا حداکثر توان خود را روی تخلفاتی که در آن زمان اولویت دارند، متمرکز کنیم. یکی از اولویت‌های فعلی، کنترل تخلفات مرتبط با پلاک خودرو است که از ۲۰ مهرماه به‌صورت فراگیر در سراسر کشور آغاز شده و قرار است تا یک ماه ادامه داشته باشد.

به گفته معاون عملیات پلیس راهور فراجا پلاک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای شناسایی وسیله نقلیه، نقش کلیدی در کاهش تخلفات و افزایش امنیت ترافیکی دارد. هرگونه دست‌کاری یا مخدوش کردن پلاک، نه‌تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به ثبت جریمه در حساب شهروندان بی‌گناه نیز شود.

سردار سلیمی در ادامه به جزئیات جرایم مرتبط با پلاک خودرو پرداخت و گفت: نداشتن تک پلاک یا پلاک جلو و عقب، به هر دلیل، جریمه ۴۰۰ هزارتومانی به همراه دارد. هر گونه مخدوش کردن پلاک، اعم از پوشاندن آن با ماسک، پلاستیک، چتر یا حتی گل‌مالی کردن، جریمه ۷۰۰ هزارتومانی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: در مواردی که عامدانه بودن تخلف برای مأموران محرز شود، راننده یا مالک وسیله نقلیه به مرجع قضایی معرفی خواهد شد و ممکن است به مجازات حبس نیز محکوم شود.

سردار سلیمی با اشاره به اینکه این تخلف در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است، بر جدیت پلیس در برخورد با چنین تخلفاتی تأکید کرد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا همچنین به آمار تخلفات مرتبط با پلاک خودرو در هفت‌ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تخلف مرتبط با پلاک خودرو ثبت شده است که شامل جابه‌جایی محل نصب پلاک، تغییر در ابعاد پلاک و مخدوش کردن آن می‌شود.

سردار سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتراض به جرایم رانندگی پرداخت و عنوان داشت: شهروندان در صورت مواجهه با جریمه‌ای که به‌ اشتباه برای آنها ثبت شده است، می‌توانند از طریق برنامه کاربردی پلیس همراه من، به‌صورت غیر حضوری اعتراض خود را ثبت کنند. این اعتراضات مورد بررسی قرار خواهند گرفت و نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی همچنین به تلاش‌های پلیس برای کاهش ضریب خطا در شناسایی تخلفات اشاره کرد و گفت: ما تلاش کرده‌ایم تا با کمک مراحل مختلف چک اپراتوری و کنترل، ضریب خطا را به کمتر از یک تا دو درصد برسانیم، اما همچنان امکان وقوع خطا وجود دارد.

سردار سلیمی از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با چنین مواردی، از طریق کانال‌های رسمی اعتراض خود را ثبت کنند.

وی بر لزوم رعایت قوانین مرتبط با پلاک خودرو تأکید کرد و گفت: رعایت این قوانین نه‌ تنها به کاهش تخلفات و افزایش امنیت ترافیکی کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای شهروندان نیز جلوگیری می‌نماید.

وی از همه رانندگان خواست تا با رعایت قوانین، در ایجاد محیطی امن و منضبط در جاده‌ها و معابر شهری مشارکت داشته باشند.

انتهای پیام/