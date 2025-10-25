عضو شورای شهر: شهروندان از کاهش حضور اتباع در محلات پایتخت رضایت دارند

به گزارش ایلنا از شهرداری تهران، ناصر امانی روز شنبه از کاهش حضور اتباع در محلات پایتخت و به دنبال آن کاهش تعداد دانش‌آموزان اتباع در کلاس‌های درس خبر داد و اظهار کرد: در محلاتی که اخیراً در جنوب غرب تهران مورد بازدید قرار گرفته، کاهش حضور اتباع بیگانه کاملاً محسوس است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صرفاً اتباع مجاز در محلات سکونت دارند، ادامه داد: کاهش تعداد اتباع در سطح محلات، مراکز خدماتی، مدارس و حتی در صف نانوایی‌ها نیز مشخص بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: پیش از این شاهد حضور تعداد بالایی از دانش‌آموزان اتباع در کلاس‌های درس بودیم اما امروز به شکل قابل توجهی، کاهش حضور آنها در مدارس محسوس است.

امانی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور اتباع در محلات و کاهش این آسیب‌ها پس از خروج آنها، اضافه کرد: کارتن‌خوابی‌، سرقت‌، حضور معتادان متجاهر، نزاع و درگیری از جمله آسیب‌هایی بود که به دنبال حضور اتباع در سطح شهر وجود داشت و امروز به طور محسوس شاهد کاهش این آسیب‌ها هستی