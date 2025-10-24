۳مصدوم در پی حریق ساختمانی مسکونی در خیابان پیروزی تهران
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع انفجار در یک ساختمان مسکونی در خیابان پیروزی و مصدومیت سه نفر خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۶:۰۵ دقیقه امروز یک مورد انفجار در منزل مسکونی در محدوده خیابان پیروزی، میدان سرآسیاب، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی اطلاع داده شد که بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان در مدت زمان چهار دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که در یک ساختمان چهار طبقه قدیمی با متراژ حدود ۳۰ متر در هر واحد، در طبقه اول انفجاری رخ داده است. بر اثر این حادثه، شیشهها و دربهای این ساختمان و چند ساختمان مجاور شکسته اما خوشبختانه انفجار منجر به تخریب، آوار یا آتشسوزی نشده بود.
ملکی ادامه داد: در این حادثه، یک مرد ۶۵ ساله از ناحیه سر و صورت دچار جراحات و سوختگی شد و دو کودک ۱۰ و ۱۲ ساله ساکن ساختمان مجاور نیز در اثر پرتاب شیشهها مصدوم شدند. هر سه نفر برای دریافت خدمات درمانی در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند.
سخنگوی آتشنشانی تهران علت وقوع حادثه را نشت گاز مایع از چند کپسول گاز خانگی عنوان کرد و گفت: در این واحد چهار کپسول شامل یک کپسول ۱۱ کیلویی و سه کپسول پیکنیکی وجود داشت که نشت گاز و ایجاد جرقه باعث وقوع این انفجار شد.
او با هشدار نسبت به نگهداری کپسولهای گاز در منازل تأکید کرد: نگهداری چنین وسایلی در داخل واحدهای مسکونی بسیار خطرناک است. در صورت نیاز، باید این کپسولها در مکانهایی با گردش هوای مناسب مانند بالکن یا فضای باز قرار داده شوند تا در صورت بروز نشتی، خطر انفجار کاهش یابد.
ملکی در پایان گفت: عملیات این حادثه در ساعت ۱۷:۰۳ دقیقه با ایمنسازی محل به پایان رسید.