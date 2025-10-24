به گزارش ایلنا، میلاد پاک سرشت مدیر روابط عمومی دریاچه شهدای خلیج فارس درباره آزادسازی ۵۰ هزار ماهی کپور در دریاچه شهدای خلیج فارس اظهارداشت: این اقدام با هدف تقویت اکوسیستم آبی و ارتقای تنوع زیستی دریاچه صورت گرفت.

وی با اشاره به فضای ۲۵ هکتاری دریاچه گفت: دریاچه شهدای خلیج فارس جزو یکی از بزرگترین دریاچه‌های مصنوعی خاورمیانه است و تصفیه خانه مدرن دارد و آب ۲۴ساعته تصفیه می‌شود.

پاک سرشت گفت: این اقدام بر اساس نیازسنجی و با توجه به فقر ماهی، از بین رفتن لارو حشرات و رفع بوی بد دریاچه صورت گرفت و همچنین ۵۰ هزار قطعه دیگر ماهی هم بزودی آزادسازی می‌شود.

مدیر روابط عمومی دریاچه شهدای خلیج فارس ادامه داد: در دریاچه دو بخش اختصاص به ماهیگیری دارد. یکی ماهیگیری تفریحی «بگیر و رها کن» که رکورد صید ماهی ۲۹ کیلویی زده شده است.

پاک سرشت با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ماهیگیری و ایجاد مکان مناسب در تهران برای این موضوع گفت: بخش دیگر صید ماهی برای تغذیه است و از آنجا که سرانه مصرف ماهی به ویژه در کودکان پایین است گاهی کودکانی که صید می‌کنند منجر به خوردن آن می‌شود.

