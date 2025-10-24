خبرگزاری کار ایران
آزادسازی ۵۰ هزار ماهی کپور در دریاچه شهدای خلیج فارس

آزادسازی ۵۰ هزار ماهی کپور در دریاچه شهدای خلیج فارس
مدیر روابط عمومی دریاچه شهدای خلیج فارس از آزادسازی ۵۰ هزار ماهی کپور در دریاچه شهدای خلیج فارس طی روز جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، میلاد پاک سرشت مدیر روابط عمومی دریاچه شهدای خلیج فارس درباره آزادسازی ۵۰ هزار ماهی کپور در دریاچه شهدای خلیج فارس اظهارداشت: این اقدام با هدف تقویت اکوسیستم آبی و ارتقای تنوع زیستی دریاچه صورت گرفت. 

وی با اشاره به فضای ۲۵ هکتاری دریاچه گفت: دریاچه شهدای خلیج فارس جزو یکی از بزرگترین دریاچه‌های مصنوعی خاورمیانه است و تصفیه خانه مدرن دارد و آب ۲۴ساعته تصفیه می‌شود. 

پاک سرشت گفت: این اقدام بر اساس نیازسنجی و با توجه به فقر ماهی، از بین رفتن لارو حشرات و رفع بوی بد دریاچه صورت گرفت و همچنین ۵۰ هزار قطعه دیگر ماهی هم بزودی آزادسازی می‌شود. 

مدیر روابط عمومی دریاچه شهدای خلیج فارس ادامه داد: در دریاچه دو بخش اختصاص به ماهیگیری دارد. یکی ماهیگیری تفریحی «بگیر و رها کن» که رکورد صید ماهی ۲۹ کیلویی زده شده است. 

پاک سرشت با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ماهیگیری و ایجاد مکان مناسب در تهران برای این موضوع گفت: بخش دیگر صید ماهی برای تغذیه است و از آنجا که سرانه مصرف ماهی به ویژه در کودکان پایین است گاهی کودکانی که صید می‌کنند منجر به خوردن آن می‌شود.

 

