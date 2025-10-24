دستور رئیسجمهور برای احیای تالاب صالحیه
با دستور رئیسجمهور همکاریهای ایران و آکادمی علوم چین در حوزه آب و محیطزیست وارد مرحله اجرایی شد. تالاب صالحیه–الهآباد بهعنوان پایلوت این همکاری مشترک انتخاب و مورد تأیید عالیترین مقام اجرایی کشور قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در پی مستندسازی فنی و کارشناسی دبیرخانه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و مکاتبه رسمی سازمان برنامه و بودجه با ریاست جمهوری، پروژه مشترک احیای تالاب صالحیه با هدف مهار کانونهای فعال گردوغبار، بهبود رژیم هیدرولوژیکی تالاب و ارتقای معیشت جوامع محلی وارد فاز اجرایی شد.
رئیسجمهور در حاشیه این مکاتبه تأکید کرده است: اقدام مناسبی است. پیگیری شود تا بقیه همکاریها به سرعت صورت پذیرد.
بر اساس این دستور، اجرای پروژه احیای تالاب صالحیه در چارچوب همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و آکادمی علوم چین با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تسریع خواهد شد.