به گزارش ایلنا، در پی مستندسازی فنی و کارشناسی دبیرخانه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و مکاتبه رسمی سازمان برنامه و بودجه با ریاست جمهوری، پروژه مشترک احیای تالاب صالحیه با هدف مهار کانون‌های فعال گردوغبار، بهبود رژیم هیدرولوژیکی تالاب و ارتقای معیشت جوامع محلی وارد فاز اجرایی شد.

رئیس‌جمهور در حاشیه این مکاتبه تأکید کرده است: اقدام مناسبی است. پیگیری شود تا بقیه همکاری‌ها به سرعت صورت پذیرد.

بر اساس این دستور، اجرای پروژه احیای تالاب صالحیه در چارچوب همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و آکادمی علوم چین با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تسریع خواهد شد.

