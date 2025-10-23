کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در جنوب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۰۰۰ دستگاه لوازم خانگی قاچاق در جنوب پایتخت خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیش از ۶۰ میلیارد ریال اعلام کردند.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی پلیس، سردار مهدی افشاری، روز پنج شنبه از کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در جنوب پایتخت خبر داد و اظهار داشت: ماموران این پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند محل نگهداری و دپوی حجم قابلتوجهی از کالاهای قاچاق خارجی را در خیابان فدائیان اسلام شناسایی و کشف کنند.
وی افزود: در پی رصد اطلاعاتی و بررسیهای میدانی مشخص شد مقادیر زیادی لوازم خانگی وارداتی غیرمجاز از شهرهای جنوبی کشور توسط خودروهای شوتی به حوالی تهران انتقال یافته و سپس با وانت به این انبار منتقل و توزیع میشده است.
سردار افشاری افزود: با ورود ماموران پلیس به محل و انجام بازرسی دقیق، مشخص شد محل مورد نظر بهعنوان انبار کالاهای بازرگانی مورد استفاده قرار میگرفته، در حالی که هیچیک از اقلام موجود در سامانههای رسمی ثبت نشده و فاقد اسناد قانونی و گمرکی معتبر بودهاند. استعلامهای انجام شده از گمرک نیز نشان داد اسناد ارائه شده متعلق به سالهای گذشته و نامرتبط با کالاهای فعلی بوده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران در تشریح جزئیات اقلام کشفشده گفت: در عملیات صورتگرفته، مأموران موفق به ضبط ۵۳ دستگاه جاروبرقی، ۶۸ عدد قابلمه، ۳۷ دستگاه آبمیوهگیری، ۴۹۸۰ دست سرویس قاشق، چنگال و کارد، و ۹۹۸ دستگاه انواع لوازم برقی آشپزخانه شدند.
وی اضافه کرد: در این پرونده یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده قضایی، برای ادامه تحقیقات به مرجع قضائی ارسال شد.
سردار افشاری با اشاره به ارزش ریالی قابلتوجه کالاهای مکشوفه گفت: براساس نظر کارشناسان، ارزش محمولههای کشفشده بیش از ۶ میلیارد تومان برآورد شده است. ورود بیضابطه کالاهای قاچاق نهفقط اقتصاد ملی، بلکه صنایع داخلی را هدف میگیرد و تلاش فعالان قانونی در چرخه تولید را بیاثر میکند.
این مقام انتظامی ضمن هشدار به سودجویان گفت: سرمایهگذاری در قاچاق و گردش غیرقانونی ارز، نابودی صنعت کشور را تقویت میکند. پلیس امنیت اقتصادی تهران بهصورت مستمر انبارها و محورهای توزیع کالای قاچاق را تحت نظارت دارد و با هرگونه تخلف بهطور قاطع برخورد میکند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق، دپوی کالا یا احتکار، موضوع را به پلیس امنیت اقتصادی تهران از طریق شمارههای ۰۲۱–۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت صورت گیرد.