طرح های جدید انرژی در غرب استان تهران تا پایان سال راه اندازی می شود

به گزارش ایلنا، شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات خدمات شهری و انشعابات شهرک امیریه که با حضور سجاد برنجی فرماندار شهرستان شهریار، علی ملکی شهردار شهریار، سلامت‌بخش شهردار وحیدیه، اعضای شورای اسلامی شهر، بخشداران مرکزی و جوقین و رؤسای ادارات خدمات‌رسان برگزار شد، مجموعه‌ای از مسائل اساسی حوزه زیرساخت و رفاه شهری مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهریار در ابتدای جلسه با اشاره به حجم بالای مراجعات مردمی درباره مشکلات زیرساختی گفت:مهم‌ترین مطالبه مردم امیریه کمبود آب شرب است و بر همین اساس مقرر شد تا پایان سال، یک حلقه چاه جدید برای تأمین آب شرب این محله حفر و تجهیز شود.

برنجی افزود: هرچند این اقدام پاسخ‌گوی کامل نیاز منطقه نیست، اما می‌تواند به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت، بخش قابل‌توجهی از مشکل کمبود آب را مرتفع کند.

وی به مسئله نوسانات و قطعی‌های مکرر برق اشاره واعلام کرد :اداره برق شهرستان متعهد شد تا پایان سال، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان نسبت به نصب ۱۰ دستگاه ترانس برق در شهرک امیریه اقدام کند.

وی این تصمیم را گامی مؤثر در پایداری شبکه و رفع نارضایتی شهروندان دانست.

گفت :با انشعابات غیرمجاز در حوزه‌های آب، برق و گاز برخورد و تعیین تکلیف می شود واین مسئله علاوه بر خسارت مالی برای دستگاه‌های خدمات‌رسان از نظر شهرسازی نیز اهمیت دارد. به همین منظور، کارگروهی ویژه در فرمانداری تشکیل می‌شود تا ظرف یک هفته راهکار اجرایی مشخصی برای رفع این معضل ارائه دهد.

وی همچنین از هماهنگی با اداره مخابرات برای رفع مشکلات ارتباطی و با اداره پست برای ساماندهی خدمات پستی شهرک امیریه خبر داد.

در بخش پایانی جلسه، موضوع فاضلاب شهری امیریه مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهریار گفت:با مشارکت ۵۰ درصدی شهرداری شهریار و شرکت آبفای تهران، اجرای طرح فاضلاب این محله تا پایان سال به‌صورت عملیاتی آغاز می‌شود.

برنجی با اشاره به پروژه بزرگ انتقال آب‌های سطحی شهرستان اظهار داشت:این طرح که در گذشته اجرای آن ۱۵ سال پیش‌بینی شده بودو با همکاری شهرداری‌های شهریار، وحیدیه، باغستان و دیگر شهرها و شرکت آبفا، در بازه‌ای دو ساله در حال اجراست و به الگویی موفق در سطح استان تبدیل شده است.

وی همچنین از اتصال شهرستان شهریار به تصفیه‌خانه شماره ۶ تهران به عنوان یکی از اقدامات بنیادی در تأمین پایدار آب شهرستان یاد کرد.

حوزه انرژی، برنجی از آغاز طرح نصب نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در سطح شهرستان با مشارکت ادارات، شهرداری‌ها و بخش خصوصی خبر داد و گفت:هدف این برنامه، کاهش ناترازی برق و ترویج استفاده از انرژی پاک است.

فرماندار شهریار در بخش دیگری از سخنان خود درباره پروژه مترو شهریار گفت:مترو طرحی ملی و بلندمدت است و تا زمانی که منابع مالی پایدار برای آن تأمین نشود، هرگونه آغاز کار اقدامی نمادین خواهد بود،در عین حال باید با پروژه‌های کوتاه‌مدت و کم‌هزینه‌تر مشکلات ترافیکی شهر را کاهش داد تا مردم در کوتاه‌ترین زمان شاهد بهبود شرایط باشند.

وی بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت:تمامی تصمیمات این نشست باید تا پایان سال اجرایی وفرمانداری روند پیشرفت اقدامات را به‌صورت مستمر رصد خواهد کرد تا مردم شریف امیریه اثرات ملموس این تصمیمات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

برنجی ضمن قدردانی از همکاری امام جماعت هیئت امنای مسجد امام حسین (ع) و مردم امیریه افزود:پیگیری میدانی مشکلات این محله ادامه دارد و هدف ما این است که مردم نتیجه حضور مسئولان را در بهبود شرایط زندگی احساس کنند.

انتهای پیام/