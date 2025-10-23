خبرگزاری کار ایران
ترافیک روان در اغلب معابر و بزرگراه‌های تهران
کد خبر : 1703998
رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک روان در معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران در روز پنج شنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر خلوت پایتخت گفت: وضعیت تردد خودروها در صبح روز پنج شنبه، در معابر و بزرگراه‌ها در وضعیت عادی و هیچ بار ترافیکی در معابر خلوت صبحگاهی پایتخت مشاهده نگردیده و رفت و آمد خودروها به سهولت انجام پذیرفت.

وی افزود: سرعت زیاد و شتاب زدگی در رانندگی احتمال وقوع سوانح و به دنبال آن صدمات و تلفات ناشی از تصادفات را افزایش می‌دهد؛ پس لازم است همواره با سرعت مطمئنه رانندگی نمائید؛ تا بتوانید در شرایط خطر، از وقوع حادثه جلوگیری کنید.

شریفی در ادامه بیان داشت: طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در صورتیکه فرد با سرعت بیش از حد مجاز، رانندگی نماید؛ مشمول اعمال قانون شده، نمره منفی نیز برای وی منظور می‌گردد؛ این اعمال قانون برای جلوگیری از بروز سوانح رانندگی می‌باشد؛ چرا که سرعت زیاد خطر آفرین است و احتمال وقوع تصادفات افزایش یافته، ایمنی خود و دیگران به خطر می‌افتاد.

بیایید؛ با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ صحیح ترافیک را در پایتخت اشاعه داده و بدین منظور در سطح شهر در کنار دیگر همشهریان، با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی ایمن را تجربه کنیم.

