رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
۲۰ بیماری طی ۲۵ سال گذشته جهان را درگیر کرد
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در ۲۵ سال اخیر حدود ۲۰ بیماری نوپدید در جهان بروز و شیوع پیدا کرد، آمادگی مستمر نظام سلامت برای مقابله با این قبیل تهدیدها را ضروری دانست.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، قباد مرادی در کارگاه کشوری مدیریت بیماریهای واگیر و رویدادهای بهداشتی در شهرستان سرعین افزود: هدف این گارگاه ارتقای آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماریهای عفونی و پیشگیری از بحرانهای بهداشتی است و برای مدیریت بیماریهای واگیر، سه اصل آمادگی کامل، پاسخدهی به موقع و مداخلات اثربخش با کمترین آسیب مدنظر باشد.
وی اضافه کرد: به طور هدفمند در برابر اپیدمی ها و پاندمی های احتمالی آماده هستیم و ساختار شناسایی و هشدار زودرس تهدیدهای بهداشتی مانند کرونا از طریق اجرای نظام دیدهبانی بیماریهای واگیر، هشدار زودرس رویدادهای بهداشتی، کشیک و آنکال کارشناسان بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در حال انجام است.
مرادی ادامه داد: نظام سلامت کشور با تشکیل گروههای تخصصی در معاونت بهداشتی و کارشناسیهای ویژه، ساختاری منسجم برای شناسایی سریع و پاسخ به موقع به بیماریهای واگیر ایجاد کرده و از اهداف این ساختار، تشخیص به موقع افزایش غیرعادی بیماریها و اطلاعرسانی سریع به سطوح بالاتر است تا مداخلات بهداشتی با کمترین آسیب صورت گیرد.
وی به تجربه تلخ همهگیری کرونا اشاره و بیان کرد: در آن دوره مردم با پیامدهای عمیق بیماریهای واگیر و تأثیرات گسترده آن بر سلامت، اقتصاد و روابط اجتماعی آشنا شدند و بحران نشان داد بیماریهای عفونی میتوانند به تهدیدی بزرگ و اورژانسی برای جامعه تبدیل شوند.