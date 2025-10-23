خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

۲۰ بیماری طی ۲۵ سال گذشته جهان را درگیر کرد

۲۰ بیماری طی ۲۵ سال گذشته جهان را درگیر کرد
کد خبر : 1703995
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در ۲۵ سال اخیر حدود ۲۰ بیماری نوپدید در جهان بروز و شیوع پیدا کرد، آمادگی مستمر نظام سلامت برای مقابله با این قبیل تهدیدها را ضروری دانست.

به گزارش ایلنا    از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، قباد مرادی در کارگاه کشوری مدیریت بیماری‌های واگیر و رویدادهای بهداشتی در شهرستان سرعین افزود: هدف این گارگاه ارتقای آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماری‌های عفونی و پیشگیری از بحران‌های بهداشتی است و برای مدیریت بیماری‌های واگیر، سه اصل آمادگی کامل، پاسخ‌دهی به موقع و مداخلات اثربخش با کمترین آسیب مدنظر باشد.

وی اضافه کرد: به طور هدفمند در برابر اپیدمی ها و پاندمی های احتمالی آماده هستیم و ساختار شناسایی و هشدار زودرس تهدیدهای بهداشتی مانند کرونا از طریق اجرای نظام دیده‌بانی بیماری‌های واگیر، هشدار زودرس رویدادهای بهداشتی، کشیک و آنکال کارشناسان بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در حال انجام است.

 مرادی ادامه داد: نظام سلامت کشور با تشکیل گروه‌های تخصصی در معاونت بهداشتی و کارشناسی‌های ویژه، ساختاری منسجم برای شناسایی سریع و پاسخ به موقع به بیماری‌های واگیر ایجاد کرده و از اهداف این ساختار، تشخیص به موقع افزایش غیرعادی بیماری‌ها و اطلاع‌رسانی سریع به سطوح بالاتر است تا مداخلات بهداشتی با کمترین آسیب صورت گیرد.

وی به تجربه تلخ همه‌گیری کرونا اشاره و بیان کرد: در آن دوره مردم با پیامدهای عمیق بیماری‌های واگیر و تأثیرات گسترده آن بر سلامت، اقتصاد و روابط اجتماعی آشنا شدند و بحران نشان داد بیماری‌های عفونی می‌توانند به تهدیدی بزرگ و اورژانسی برای جامعه تبدیل شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ