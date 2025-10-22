۷۳ دستگاه استخراج ارز از فعالیت افتاد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سردار «جلیل موقوفه ئی» در تشریح این خبر گفت: مأموران کلانتری شهرستان بردسیر در طرح اخیر مقابله با قاچاق کالا با تحقیقات میدانی از وجود تعداد زیادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در دو نقطه از شهرک صنعتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در این راستا مأموران پس از تحقیقات تکمیلی و با هماهنگی قضایی در بازرسی از نقاط مورد نظر۷۳دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف و در این رابطه دو فرد متخلف را به مراجع قضایی معرفی و از ادامه فعالیت این اقلام پرمصرف جلوگیری کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش این دستگاه‌ها بنا به اظهار کارشناسان مربوطه۲۹۰میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: برخورد با اینگونه تخلفات زیانبار و دیگر مخلان امنیت اقتصادی که مسبب زیان به مردم و میهن و ناترازی انرژی می‌شوند با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

