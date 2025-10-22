۳ کشته در تصادف خودروهای سوختی با اتوبوس

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد، تویوتا سفید بعلت عدم رعایت فاصله طولی با اتوبوس برخورد که سوخت آن در سطح جاده پخش و خودرو تویوتا آبی دارای سوخت نیز به دلیل لغزندگی ناشی از سوخت ریخته شده در جاده با اتوبوس برخورد که متاسفانه در اثر این تصادف هر 3 خودرو دچار حریق شده و 3 نفر از سرنشینان خودروهای سوخت کش جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند و همچنین در مناطق مسکونی سرعت مجاز خود را به سرعت مطمئنه تبدیل گردد تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.