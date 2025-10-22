خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ کشته در تصادف خودروهای سوختی با اتوبوس

۳ کشته در تصادف خودروهای سوختی با اتوبوس
کد خبر : 1703678
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان از تصادف ۲ دستگاه خودرو سوخت کش با اتوبوس در محور خاش- زاهدان (اِسکل آباد) خبر داد و گفت: این حادثه ۳ کشته برجای گذاشت.

به گزارش  ایلنا از خبرگزاری پلیس؛ سرهنگ "مهدی خمر" گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودرو تویوتا حامل سوخت قاچاق و1 دستگاه اتوبوس مسافربری در محور خاش- زاهدان؛ بلافاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد، تویوتا سفید بعلت عدم رعایت فاصله طولی با اتوبوس برخورد که سوخت آن در سطح جاده پخش و خودرو تویوتا آبی دارای سوخت نیز به دلیل لغزندگی ناشی از سوخت ریخته شده در جاده با اتوبوس برخورد که متاسفانه در اثر این تصادف هر 3 خودرو دچار حریق شده و 3 نفر از سرنشینان خودروهای سوخت کش جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند و همچنین در مناطق مسکونی سرعت مجاز خود را به سرعت مطمئنه تبدیل گردد تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ