خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهروزآذر مطرح کرد:

ضرورت شناخت تحولات نسلی و انطباق خانواده‌ها با زیست دیجیتال نسل جدید

ضرورت شناخت تحولات نسلی و انطباق خانواده‌ها با زیست دیجیتال نسل جدید
کد خبر : 1703667
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت شناخت تحولات نسلی و انطباق خانواده‌ها با زیست دیجیتال نسل جدید، تاکید کرد: اگر والدین نتوانند خود را با دنیای فرزندانشان هماهنگ کنند، شکاف نسلی و سوءتفاهم‌ها در خانواده‌ها تعمیق یافته و می‌تواند به بروز خشونت‌های پنهان و آشکار منجر شود.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در آیین گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان با اشاره به اهمیت نقش خانواده در تربیت نسل آینده، گفت: در جامعه امروز، ما با تحولی بنیادین در ساختار خانواده‌ها و سبک زیست نسل جدید مواجه هستیم. اگر این تحول را نپذیریم و خود را با آن سازگار نکنیم، میان والدین و فرزندان فاصله و سوءتفاهم ایجاد می‌شود که در صورت تداوم می‌تواند به خشونت‌های خانوادگی بینجامد. 

وی با بیان اینکه تقسیم‌بندی نسل‌ها تنها بر اساس سن نیست، اظهار داشت: هر نسل در بستر فرهنگی، تاریخی و فناورانه خاصی رشد می‌کند و نظام ارزشی و سبک ارتباطی متفاوتی دارد. والدین دهه‌های ۴۰ تا ۷۰ در جهانی بزرگ شدند که نظم، احترام و تلاش فیزیکی ارزش اصلی بود، اما فرزندان امروز در دنیایی دیجیتال، متصل و چندفرهنگی زندگی می‌کنند. این تفاوت، چالشی اساسی در ارتباطات خانوادگی ایجاد کرده است. 

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سه چالش اصلی خانواده‌های امروز را «ارتباط عاطفی ضعیف‌تر»، «کاهش سواد هیجانی» و «تعارض ارزش‌ها» دانست و تصریح کرد: حضور فیزیکی والدین دیگر کافی نیست؛ والدین باید حضور عاطفی مؤثری در کنار فرزندان خود داشته باشند. وقتی پدر و مادر غرق در مشغله یا شبکه‌های اجتماعی‌اند، کودک دچار خلأ ارتباطی می‌شود. 

وی با اشاره به اهمیت سواد هیجانی، خاطرنشان کرد: کودکانی که والدینشان از مهارت خودتنظیمی هیجانی برخوردارند، اضطراب و پرخاشگری کمتری نشان می‌دهند. والدین باید بیاموزند در برابر استرس‌های زندگی به قهر یا سکوت پناه نبرند و احساسات را به شیوه‌ای سالم مدیریت کنند. 

معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره چالش‌های ارزشی در دنیای رسانه‌ای امروز، ابراز داشت: کودکان ما در معرض نظام‌های ارزشی گوناگون از طریق اینترنت و رسانه‌ها قرار دارند. خانواده باید نظام ارزشی خود را شفاف، منطقی و دوست‌داشتنی معرفی کند تا کودک آن را بپذیرد و دچار سردرگمی نشود. 

بهروزآذر ادامه داد: اگر خانواده‌ها بتوانند در این سه عرصه یعنی ارتباط، هیجان و ارزش‌ها توانمند شوند، بخش قابل توجهی از شکاف نسلی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، افت تحصیلی، اضطراب و خشونت‌های خانگی نیز کمتر خواهد شد. 

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری درامور زنان و خانواده،  به گفته وی، هدف ما در این مسیر، ایجاد خانواده‌هایی سالم، گفت‌وگومحور و توانمند در تربیت نسل آینده ایران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ