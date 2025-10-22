بهروزآذر مطرح کرد:
ضرورت شناخت تحولات نسلی و انطباق خانوادهها با زیست دیجیتال نسل جدید
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت شناخت تحولات نسلی و انطباق خانوادهها با زیست دیجیتال نسل جدید، تاکید کرد: اگر والدین نتوانند خود را با دنیای فرزندانشان هماهنگ کنند، شکاف نسلی و سوءتفاهمها در خانوادهها تعمیق یافته و میتواند به بروز خشونتهای پنهان و آشکار منجر شود.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در آیین گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان با اشاره به اهمیت نقش خانواده در تربیت نسل آینده، گفت: در جامعه امروز، ما با تحولی بنیادین در ساختار خانوادهها و سبک زیست نسل جدید مواجه هستیم. اگر این تحول را نپذیریم و خود را با آن سازگار نکنیم، میان والدین و فرزندان فاصله و سوءتفاهم ایجاد میشود که در صورت تداوم میتواند به خشونتهای خانوادگی بینجامد.
وی با بیان اینکه تقسیمبندی نسلها تنها بر اساس سن نیست، اظهار داشت: هر نسل در بستر فرهنگی، تاریخی و فناورانه خاصی رشد میکند و نظام ارزشی و سبک ارتباطی متفاوتی دارد. والدین دهههای ۴۰ تا ۷۰ در جهانی بزرگ شدند که نظم، احترام و تلاش فیزیکی ارزش اصلی بود، اما فرزندان امروز در دنیایی دیجیتال، متصل و چندفرهنگی زندگی میکنند. این تفاوت، چالشی اساسی در ارتباطات خانوادگی ایجاد کرده است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، سه چالش اصلی خانوادههای امروز را «ارتباط عاطفی ضعیفتر»، «کاهش سواد هیجانی» و «تعارض ارزشها» دانست و تصریح کرد: حضور فیزیکی والدین دیگر کافی نیست؛ والدین باید حضور عاطفی مؤثری در کنار فرزندان خود داشته باشند. وقتی پدر و مادر غرق در مشغله یا شبکههای اجتماعیاند، کودک دچار خلأ ارتباطی میشود.
وی با اشاره به اهمیت سواد هیجانی، خاطرنشان کرد: کودکانی که والدینشان از مهارت خودتنظیمی هیجانی برخوردارند، اضطراب و پرخاشگری کمتری نشان میدهند. والدین باید بیاموزند در برابر استرسهای زندگی به قهر یا سکوت پناه نبرند و احساسات را به شیوهای سالم مدیریت کنند.
معاون رئیسجمهور همچنین درباره چالشهای ارزشی در دنیای رسانهای امروز، ابراز داشت: کودکان ما در معرض نظامهای ارزشی گوناگون از طریق اینترنت و رسانهها قرار دارند. خانواده باید نظام ارزشی خود را شفاف، منطقی و دوستداشتنی معرفی کند تا کودک آن را بپذیرد و دچار سردرگمی نشود.
بهروزآذر ادامه داد: اگر خانوادهها بتوانند در این سه عرصه یعنی ارتباط، هیجان و ارزشها توانمند شوند، بخش قابل توجهی از شکاف نسلی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، افت تحصیلی، اضطراب و خشونتهای خانگی نیز کمتر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری درامور زنان و خانواده، به گفته وی، هدف ما در این مسیر، ایجاد خانوادههایی سالم، گفتوگومحور و توانمند در تربیت نسل آینده ایران است.