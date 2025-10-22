امید:
شرایط تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه تهران فراهم است
رییس دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه هنوز با وجود تمام مشکلات فعلی، جزو ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد و در بعضی از زمینههای تخصصی جز ۱۰۰ دانشگاه اول قرار داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران، رییس دانشگاه ضمن تبریک به دانشجویان جدید گفت: دانشگاه تهران در طول عمرش بیش از ۳۰۰ هزار دانشآموخته به جامعه تحویل داده است. همهی این افراد نقش مهم در شکلگیری فرهنگ این کشور داشتهاند.
وی افزود: دانشگاه تهران هنوز با وجود تمام مشکلات فعلی، جزو ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد و در بعضی از زمینههای تخصصی جز ۱۰۰ دانشگاه اول قرار داریم.
امید در ادامه گفت: هیچ رشتهای وجود ندارد که در دنیا باشد ولی در دانشگاه تهران ارائه نشود. ما ۲۳۰۰ هیات علمی داریم که بیشترین تعداد در کل کشور است. این ظرفیت عظیم اکنون در اختیار شما دانشجویان قرار دارد.
وی اضافه کرد: شما وارد دانشگاهی شدهاید که موثرترین افراد در توسعه کشور را آموزش داده است. شما در این دانشگاه فرصتی برای پرواز پیدا کردهاید و یک بال این پرواز علم و بال دیگرش مهارتهای زندگی و کاری است.
رییس دانشگاه تهران در ادامه افزود: بیشترین تعداد کانونهای هنری و انجمنهای علمی و امکانات ورزشی در این دانشگاه موجود است که شما دانشجویان میتوانید به صورت رایگان از آنها بهره ببرید.
وی افزود: این گونه نیست که بگوییم در مدینهی فاضله زندگی میکنیم و مشکلی وجود ندارد اما با این وجود این دوره از بهترین دورههای زندگی شما است و تلاش کنید از آن استفاده کنید.
امید اظهار کرد: پرسشگر باشید و دربارهی مسائل مختلف از جمله مسائل دانشگاه سوال کنید که چرا اینگونه است و بهتر نیست.
وی ادامه داد: از فرصت خود بهترین استفاده را ببرید. در دانشگاه تهران شرایط تحصیل در دو رشتهی همزمان نیز فراهم است که میتوانید از آن استفاده کنید.
امید عنوان کرد: اگر به تشکلهای دانشجویی و فعالیتهای سیاسی هم علاقه دارید میتوانید با ورود به این تشکلها که شامل انواع طیفهای چپ و راست میشوند، در این فعالیتها شرکت کنید.
وی تاکید کرد: قول میدهم اگر در دانشگاه، دانشگاه تهرانی یعنی مانند بزرگان این دانشگاه رفتار کنید، در آینده بهترین درهای بازار کار برای شما باز خواهد شد.
وحید شالچی معاون وزیر علوم در ادامهی مراسم و بعد از تقدیر از رتبههای برتر کنکور، گفت: امروز روز بزرگی برای همهی شما است. دانشگاه دو رو دارد؛ یکی درسها و کلاسها است و روی دیگر آن یادگیری مهارتهایی مثل حل تضاد و مدیریت است که در فضای دانشگاه یاد میگیرید.
وی افزود: انسان دانشگاهی دارای ویژگیهایی مثل عقلانیت و آزاداندیشی است. دانشگاه محل گفتوگو است. جامعه نیز از دانشگاهیان انتظار رفتار خاصی دارند چرا که فرهیختگی جزو خصلتهای مهم افراد دانشگاهی است.