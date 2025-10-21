دستیار رئیسجمهور در فهرست «۲ درصد دانشمندان برتر» سال ۲۰۲۵
محمد نوری، دستیار رئیسجمهور برای چهارمین سال پیاپی در فهرست دو درصد دانشمند برتر جهان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس آخرین بهروزرسانی پایگاه داده علمسنجی وابسته به تیم پژوهشی دانشگاه استنفورد، دکتر «محمد نوری» دستیار رئیسجمهور، برای چهارمین سال متوالی در فهرست پژوهشگرانی قرار گرفته است که از نظر شاخصهای علمی، در میان دو درصد پژوهشگران دارای بیشترین اثرگذاری استنادی در رشته تخصصی خود محسوب میشوند.
گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد در پروژهای که در چند سال اخیر آن را کلید زدهاند، فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا را براساس دادههای پایگاه علمی اسکوپوس استخراج میکنند که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف شده است. این فهرست هر سال بر اساس دادههای پایگاه «اسکوپوس» و بر پایه شاخصهای کمی از جمله تعداد استناد به مقالات، شاخص اچ (h-index)، و امتیاز ترکیبی (c-score) منتشر میشود و نشاندهنده میزان استناد و ارجاع به آثار علمی پژوهشگران در حوزه تخصصی آنان است.
محمد نوری دستیار رئیسجمهور پزشکیان در پیگیری طرحهای خاص و دارای دکتری بیوشیمی بالینی از دانشگاه تهران، دوره تخصصی امبریولوژی از دانشگاه کیل آلمان و درجه علمی «استاد» است. از سوابق اجرایی دکتر نوری میتوان به ریاست دانشکده پیراپزشکی، مدیریت گروه بیوشیمی بالینی و بیولوژی تولید مثل، ریاست مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و معاونت اشتغال وزارت بهداشت اشاره کرد.