خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستیار رئیس‌جمهور در فهرست «۲ درصد دانشمندان برتر» سال ۲۰۲۵

دستیار رئیس‌جمهور در فهرست «۲ درصد دانشمندان برتر» سال ۲۰۲۵
کد خبر : 1703257
لینک کوتاه کپی شد.

محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور برای چهارمین سال پیاپی در فهرست دو درصد دانشمند برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس آخرین به‌روزرسانی پایگاه داده علم‌سنجی وابسته به تیم پژوهشی دانشگاه استنفورد، دکتر «محمد نوری» دستیار رئیس‌جمهور، برای چهارمین سال متوالی در فهرست پژوهشگرانی قرار گرفته است که از نظر شاخص‌های علمی، در میان دو درصد پژوهشگران دارای بیشترین اثرگذاری استنادی در رشته تخصصی خود محسوب می‌شوند.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد در پروژه‌ای که در چند سال اخیر آن را کلید زده‌اند، فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا را براساس داده‌های پایگاه علمی اسکوپوس استخراج می‌کنند که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف شده است. این فهرست هر سال بر اساس داده‌های پایگاه «اسکوپوس» و بر پایه شاخص‌های کمی از جمله تعداد استناد به مقالات، شاخص اچ (h-index)، و امتیاز ترکیبی (c-score) منتشر می‌شود و نشان‌دهنده میزان استناد و ارجاع به آثار علمی پژوهشگران در حوزه تخصصی آنان است.

محمد نوری دستیار رئیس‌جمهور پزشکیان در پیگیری طرح‌های خاص و دارای دکتری بیوشیمی بالینی از دانشگاه تهران، دوره تخصصی امبریولوژی از دانشگاه کیل آلمان و درجه علمی «استاد» است. از سوابق اجرایی دکتر نوری می‌توان به ریاست دانشکده پیراپزشکی، مدیریت گروه بیوشیمی بالینی و بیولوژی تولید مثل، ریاست مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و معاونت اشتغال وزارت بهداشت اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ