امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان غذا و دارو و دانشگاه تربیت مدرس

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان غذا و دارو و دانشگاه تربیت مدرس با هدف توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه سلامت امضا شد.

به گزارش ایلنا، این تفاهم‌نامه با حضور مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، و  یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، به امضا رسید. هدف از امضای این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو مجموعه برای ارتقای شاخص‌های ملی سلامت و تحقق مأموریت‌های مندرج در اسناد بالادستی کشور است. 

همکاری در انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای، اجرای پروژه‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه ارتقای سلامت جامعه، برگزاری دوره‌ها و همایش‌های تخصصی، تبادل داده‌ها و نتایج علمی، توسعه فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه از محورهای این تفاهم‌نامه است. 

همچنین بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، امکان فعالیت آزمایشگاه‌های همکار سازمان در دانشگاه فراهم خواهد شد و ناحیه دارو و غذا در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ایجاد می‌شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و صنعت سلامت گفت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در کنار توان اجرایی سازمان، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نو و ارتقای سلامت جامعه خواهد بود. 

یوسف حجت نیز امضای این تفاهم‌نامه را گامی مؤثر در جهت تبدیل دانش به فناوری دانست و افزود: دانشگاه تربیت مدرس آمادگی دارد با تکیه بر توان علمی اعضای هیئت‌علمی و زیرساخت‌های پژوهشی خود، همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه دارو و غذا دنبال کند.

