آغاز به کار رسمی «مرکز رصد و کنترل خدمات شهری»
مرکز رصد و کنترل خدمات شهری شهرداری تهران با هدف ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش سرعت پاسخگویی، بهبود نظام نظارت و تحقق مدیریت هوشمند شهری، به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، مرکز رصد و کنترل خدمات شهری به عنوان یکی از پروژههای کلیدی در مسیر تحول دیجیتال خدمات شهری، با بهرهگیری از سامانههای تخصصی فعال در حوزه خدمات شهری، دادههای برخط، سیستمهای نظارت تصویری و تجمیع اطلاعات میدانی و مردمی، امکان پایش لحظهای وضعیت شهر در حوزههای متنوعی چون نظافت و رفت و روب، جمعآوری و حمل پسماند، نگهداشت فضای سبز، ایمنی و آتش نشانی، میادین میوه و ترهبار و سایر موضوعات مرتبط با خدمات عمومی شهر تهران را فراهم میکند.
آیین آغاز به کار این مرکز با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، لطفالله فروزنده معاون امور مناطق شهرداری تهران، رضا ناصری سرای مدیرکل برنامه ریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری، علیرضا جعفری مدیرکل امور خدمات شهری، علی اکبر مردانی مدیرکل تحولات کالبدی معاونت امور مناطق، علی علاالدینی مدیرکل برنامهریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران، حسین خدابخشیان معاون اجرایی سازمان بازرسی شهرداری تهران، محمدجواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) و محسن قضالو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
در این مراسم داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با تأکید بر نقش محوری نظارت داده محور در ارتقای کارایی نظام مدیریت شهری، راهاندازی این مرکز را نقطه عطفی در گذار از نظارت سنتی به نظارت هوشمند و سیستمی دانست و گفت: این اقدام گامی مؤثر در افزایش شفافیت، کاهش هزینههای اجرایی، بهبود هماهنگی بین واحدها و ارتقای رضایتمندی شهروندان خواهد بود.
لطف الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نیز گفت: نظارت مهمترین مولفه افزایش کیفیت خدمات در سطح شهر بوده و تحقق نظارت به روشهای نوین و فناورانه در این مرکز از اهمیتی بالا برخوردار است.
رضا ناصری سرای مدیر کل برنامه ریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری نیز در این باره گفت: با ارتقا مرکز بیسیم و شکل گیری مرکز رصد و کنترل خدمات شهری، بستر ارتباطی یکپارچه میان مناطق، نواحی، سازمانهای تخصصی و ستاد مرکزی معاونت خدمات شهری شکل گرفته و امکان رصد لحظهای مأموریتها، پایش وضعیت میدانی و مدیریت سریع درخواستهای مدیریتی و مردمی فراهم میشود. از سوی دیگر در مواقع ویژه و اضطرار نیز، قابلیت مداخله فوری و هدفمند در سطوح اجرایی وجود دارد.
گفتنی است؛ با راهاندازی این مرکز، شهرداری تهران گامی بلند در جهت تحقق نظارت هوشمند خدمات شهری، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار شهری برداشته است؛ اقدامی که با ارتقای شفافیت و پاسخگویی، زمینهساز افزایش اعتماد و رضایت شهروندان تهرانی خواهد بود.