خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایستگاه مترو مریم مقدس هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد

ایستگاه مترو مریم مقدس هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کد خبر : 1703107
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه ایستگاه مترو مریم مقدس دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: از رئیس جمهور دعوت می‌کنیم که در آیین بهره‌برداری از این ایستگاه به عنوان نماد همگرایی ملی و مذهبی، حضور پیدا کند.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد آقامیری در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مجاورت خیابان نجات اللهی، ایستگاه مریم مقدس در آستانه بهره برداری است، اظهار کرد: از اواخر سال ۱۴۰۲ تصمیم بر این شد که نام ایستگاه به نام حضرت مریم (س) تغییر کند. با علمای مذهبی مسیحی نیز مشورت شد و معماری خاصی مورد توجه قرار گرفت که در رسانه های خارجی نیز انعکاس خوبی داشت.

وی با بیان اینکه این اقدام خوبی توسط شهرداری تهران بود که نشان داد همه کنار هم ایستادند، تصریح کرد: مسیحیان شهدا و جانبازان زیادی در دوران هشت سال دفاع مقدس داشتند. مدیریت شهری ششم هم از ابتدای دوره ارتباط خوبی با آنها داشته است.

به گزارش شهر، آقامیری با بیان اینکه قرار بود آقای سرکیسیان اسقف اعظم مسیحیان برای حضور در آیین بهره برداری از این ایستگاه دعوت به عمل آید که این خبر را شنیدیم ایشان در بستر بیماری هستند، خاطرنشان کرد: این ایستگاه به افتخار شهروندان مسیحی، به نام حضرت مریم (س) نامگذاری شده است و از آنها برای حضور در مراسم افتتاح ایستگاه دعوت می کنیم.

وی با اعلام اینکه این پروژه دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید یادآور شد: از رئیس جمهور نیز دعوت می کنیم که در آیین بهره برداری از این ایستگاه به عنوان نماد همگرایی ملی و مذهبی است، حضور پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ