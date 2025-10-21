به گزارش ایلنا، علیرضا عشوری میزبان حسین پور فرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور و هیئت همراه بود. این نشست با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های پژوهشی و فناوری در راستای توسعه صنایع هوایی کشور صورت گرفت.

در ابتدای نشست، عشوری رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، ضمن خوشامدگویی، آینده‌نگری در حوزه هوایی را ضروری دانست و هدف اصلی پژوهش در این زمینه را رفع مسائل محوری کشور عنوان کرد و در ادامه پیشنهاد محوری راه‌اندازی و ایجاد مرکز مشترک نوآوری و فناوری صنایع هوایی در فضای سازمان را مطرح کرد.

وی هدف از ایجاد این مرکز را ترسیم و توسعه مرکز فضایی و صنایع هوایی در بخش‌های مختلف و فعال‌سازی مستمر بخش‌های پژوهش و توسعه (R&D) عنوان کرد.

عشوری به نقش پژوهشکده‌های برق و فناوری اطلاعات، مواد پیشرفته و فناوری‌های نوین و مهندسی مکانیک در اجرای پروژه‌های مرتبط با صنایع هوایی اشاره و اظهار داشت که سایر پژوهشکده‌ها نیز می‌توانند در این حوزه مشارکت داشته باشند.

رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران همچنین پیشنهاد داد که با توجه به برگزاری جشنواره بین‌المللی خوارزمی، بخشی تخصصی به صنعت هوایی اختصاص پیدا کند و بر اساس اعلام طرف مقابل، به طرح‌های ممتاز در این حوزه، جایزه ویژه‌ای اعطا شود تا موجب تشویق و ترویج فعالیت این صنعت در کشور شود.

تأکید بر بومی‌سازی و رفع خلاءهای ساخت تجهیزات

پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران را به دلیل توانمندی‌هایش در حوزه آموزش عالی، محلی مناسب برای حل مسائل صنعت هوایی کشور دانست.

وی ضمن تشریح چارچوب صنعت هوایی کشور در چهار رکن اصلی ناوگان، فرودگاه، صنعت پشتیبانی و نیروی انسانی، تأکید کرد: باید تمام تلاش‌ها معطوف به ارتقاء و ایجاد عدم وابستگی در این ارکان باشد و صنعت هوایی کشور بومی‌سازی شود؛ همان‌گونه که در بخش تعمیرات در چهار دهه گذشته به خودکفایی صد در صدی دست یافته‌ایم.

معاون وزیر راه همچنین با تاکید بر لزوم ورود به خلأهای صنعت هوایی، به‌ ویژه در زمینه ساخت تجهیزات و قطعات و رساندن آن‌ها به استانداردهای جهانی، به نقش‌آفرینی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مسیر ابراز تمایل کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در پایان این دیدار، دکتر پورفرزانه و مدیران سازمان هواپیمایی کشور از چند شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری سازمان و مرتبط با صنایع هوایی بازدید کرد و از نزدیک در جریان تولیدات و فعالیت‌های آن‌ها قرار گرفت.

