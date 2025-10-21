خبرگزاری کار ایران
به دلیل نقص فنی برق؛

اختلال در خط ۵ مترو مسیر گلشهر – تهران

اختلال در خط ۵ مترو تهران سبب توقف حرکت برخی قطارهای مترو در این خط شده است.

به گزارش  ایلنا، مدیرارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: به دلیل نقص فنی در تأمین برق ناوگان خط ۵ مترو در محدوده ایستگاه اتمسفر، از ساعت ۸:۱۶ صبح امروز حرکت قطار‌ها در مسیر گلشهر به تهران به‌صورت موقت متوقف شده است. تیم‌های فنی شرکت بلافاصله در محل حاضر شده و در حال عیب‌یابی و رفع مشکل هستند.

هادی زند ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم بابت تأخیر پیش‌آمده، گفت: تا زمان بازگشت سرویس به حالت عادی، همشهریان عزیز در صورت نیاز از سایر سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده نمایند.»

وی خاطرنشان کرد: حرکت قطار‌ها از تهران به سمت کرج و گلشهر طبق برنامه و بدون اختلال در حال انجام است و تلاش تیم‌های فنی برای بازگرداندن سرویس به حالت عادی ادامه دارد.

