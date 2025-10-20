خبرگزاری کار ایران
درخواست پلیس فتای پایتخت از شهروندان؛

محل اختفای این پزشک‌نما را اطلاع دهید + تصاویر متهم

محل اختفای این پزشک‌نما را اطلاع دهید + تصاویر متهم
کد خبر : 1702764
پلیس فتا پایتخت در اطلاعیه‌ای از شهروندان درخواست کرد محل اختفتای پزشک نمایی مشهور به پژمان بیگی را اطلاع دهند.

به گزارش ایلنا، پلیس فتا پایتخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پلیس فتا تهران بزرگ با انتشار تصویر فردی به هویت پژمان قدرت بیگی (مشهور به پژمان بیگی) اعلام کرد، فرد مذکور که هیچگونه مدرک پزشکی ندارد، اقدام به تاسیس موسسه غیرمجاز پزشکی و تبلیغ غیر مجاز خدمات سلامت محور و انتشار محتوای غیراخلاقی از مراجعین در پیام رسان اینستاگرام نموده است و موجبات ورود صدمات جسمی و روحی به مراجعان و مردم را فراهم آورده و هم اکنون متواری است.

لذا از شهروندان درخواست می گردد ضمن پرهیز از مراجعه به وی یا صفحات اینستاگرامی وی، چنانچه از محل اختفای نامبرده اطلاع دارند با مراجعه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران، یا پلیس فتا تهران بزرگ یا آیدی Poshtiban1445 در پیام رسان ایتا ارتباط برقرار نمایند.

محل اختفای این پزشک‌نما را اطلاع دهید + تصاویر متهم

محل اختفای این پزشک‌نما را اطلاع دهید + تصاویر متهم

محل اختفای این پزشک‌نما را اطلاع دهید + تصاویر متهم

انتهای پیام/
