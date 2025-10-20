کشف ۹ هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه قاچاق

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "محمدباقر نجفی نژاد" در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان غیور این فرماندهی در راستای کنترل و پایش نوار مرز و با هدف ضربه زدن به قاچاقچیان، طی عملیاتی موفق به ناکامی قاچاقچیان در مرزهای شهرستان بانه شدند.

وی با بیان اینکه مرزبانان در این عملیات موفق به کشف 9 هزار و 500 جوجه قاچاق شدند، تصریح کرد: تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد.

فرمانده هنگ مرزی بانه خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی جوجه قاچاق توقیفی را بالغ بر 12 میلیارد و 300 میلیون ریال برآورد کردند.