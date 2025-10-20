خبرگزاری کار ایران
رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران استعفا داد

رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران استعفا داد
عبدالمطهر محمدخانی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران از سمت خود استعفا داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران برای شرکت در انتخابات شورای هفتم شهر تهران از سمت خود استعفا داد.

گفتنی است محمدخانی همچنان سخنگوی شهرداری تهران و مشاور علیرضا زاکانی شهردار تهران خواهد بود.

راه‌اندازی مجتمع تولیدات رسانه‌ای کندو، خانه شهر (بلدیه) و خانه روزنامه‌نگاران شهر از جمله اقدامات محمدخانی در دوره چهارساله ریاست در مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران به شمار می‌رود.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

