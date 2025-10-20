به گزارش ایلنا، در جلسه هفتگی بررسی طرح تحول دیجیتال از طرح‌های توسعه‌ای و تحولی بیست‌گانه سازمان تأمین اجتماعی، ارائه سرویس‌های جدید الکترونیکی تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، مدیران کل استان‌ها نظرات خود را در خصوص خدمات غیرحضوری جدید سازمان تأمین اجتماعی بیان کردند.

سرویس‌های جدید غیرحضوری ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان که در آینده نزدیک در دسترس بیمه‌شدگان قرار خواهد گرفت، با هدف تسهیل و غیرحضوری شدن کامل ارائه خدمات و تکریم ذینفعان و افزایش شفافیت ایجاد می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه گفت: مراجعه به شعب و رفت و آمدها به مراکز اجرایی سازمان باید به کمترین حد ممکن برسد و ذینفع بدون مراجعه، درخواست خود را ارائه و نتیجه را مشاهده کند.

مصطفی سالاری با تأکید بر اخذ نظرات همکاران استان‌ها برای رفع مسائل سازمانی افزود: برای ارائه بهترین خدمات باید تعامل با دستگاه‌های مختلف را تقویت کنیم و ارتباط دوطرفه مناسبی برقرار باشد تا امور بیمه‌شدگان به بهترین نحو صورت گیرد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ملی بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: این کارگروه در سطوح ملی، استانی و شعب سازمان برای پیگیری بیمه این قشر زحمتکش تشکیل شد تا علاوه بر نظم‌دهی امور و افزایش شفافیت اطلاعات، زمینه افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی واقعی با مشارکت گروه‌های اجتماعی ذینفع فراهم شود.

سالاری گفت: کلیات قانون بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و جزئیات آن به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ امیدوارم با تصویب این طرح، امکان بیمه‌شدن تمامی رانندگان کشور با تأمین منابع پایدار فراهم شود.

سالاری در ادامه بر تسریع در اجرای تفاهم‌نامه‌های جداگانه میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد و افزود: منابع بیمه هنرمندان و ورزشکاران بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها از محل کسورات بیمه‌ای رشته‌های فعالیت‌های مرتبط تأمین خواهد شد تا افراد بیشتری از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند و منابع پایدار مالی آن نیز توسط دستگاه متولی فراهم شود.

وی با اشاره به مزایای داشبورد طراحی شده که در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: با تکمیل این پروژه، تحولی اساسی و مهم بر مبنای خدمات دیجیتال در ارتباط مابین نهادهای متولی گروه‌های هدف و سازمان تأمین اجتماعی رقم می‌خورد.

