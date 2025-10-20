معیدفر در واکنش به فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف؛
ملت در باب حجاب به صلح رسیدهاند/ تندروها به دنبال عمیقتر کردن شکاف بین مردم و حاکمیت هستند/ غوغاسالاری ابزار تندروها برای پیشبرد منافع خود است
تندروها هیچ سودی برای جامعه و مردم ندارند
یک جامعهشناس در واکنش به اظهارات دبیر ستاد امر به معروف تهران مبنی بر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف گفت: طیف اقلیت عملاً دارند، فاصله میان مردم و حاکمیت را بیشتر میکنند و به این شکاف بیشتر دامن میزنند.
«سعید معیدفر» جامعهشناس و دانشیار بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر دبیر ستاد امر به معروف تهران مبنی بر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف در شرایط حساس کنونی کشور گفت: مردمی که بدون پشتوانه هستند و از رانت حکومتی برخوردار نیستند، اکثریت مردم را تشکیل میدهند و در مقابل اقلیتی که از رانت حکومتی استفاده میکنند و ممکن است ارزشها و منویات خاص خود را داشته باشند و بیتفاوت به خواسته مردم پیش روند.
مردم در باب حجاب به صلح رسیدهاند
وی ادامه داد: مردم ممکن است دو شکل داشته باشند: یک بخش که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند و عدهای هم که اساساً علاقمند هستند و حجاب را در هر شرایطی رعایت میکنند. من تصور میکنم که این دو گروه از مردم کاری به همدیگر ندارند و خیلی مزاحم یکدیگر نیستند.
معیدفر در توضیحات بیشتر گفت: به این معنا که میتوانند با یکدیگر همزیستی کنند، اما در واقع این مداخله گروههایی در ساختار حکومت است که ظاهراً میخواهد بگوید جامعه دو قطبی است. در صورتی که اساساً به نظر میرسد در سطح جامعه مردم با هم مشکل ندارند و این مداخلات است که به نحوی به این موضوع دامن میزند که خیر، مردم هستند که با این مسائل بدحجابی و… درگیر هستند. در واقع مردم به اصطلاح صلح حجابی دارند.
مردم با سبکهای زندگی مختلف با هم همزیستی دارند
این جامعهشناس تصریح کرد: من به عنوان یک فرد در این جامعه میبینم که مردم با سبکهای زندگی مختلف با هم همزیستی دارند و مشکلی با هم ندارند. اما اینکه عدهای میآیند و این امور را مطرح میکنند و مسئله برخورد با حجاب و… را به وجود میآورند و در واقع طیف اقلیتی که به دنبال اعمال قانون حجاب و عفاف هستند، تندروانی از جناح راست هستند که نهایتاً میخواهند به هر شکلی منویات خود را اجرا کنند و کاری ندارند که مردم اساساً چه فکر میکنند. خیلی هم پشتوانه اینها مردم نیستند یا به قول معروف بخشهایی از مردم که به نظر میرسد با سبک زندگی که اینها میگویند همراستایی دارند، اما اینها هیچ وقت از آن حمایت استفاده نمیکنند. بلکه اینها خودشان آتش به اختیار هستند.
معیدفر تاکید کرد: این طیف اقلیت بسیار راحت از دیوار سفارت بالا میروند، در خیابانها راهپیمایی برای خودشان راه میاندازند یا اقداماتی انجام میدهند که به ظاهر نشان میدهد که بخشی از مردماند. اما اینها مردم نیستند. اینها در واقع افرادی هستند که از رانت استفاده میکنند و منویات خود را پیاده میکنند.
غوغاسالاری ابزار تندروها برای پیشبرد منافع خود است
وی تصریح کرد: نه مردم از کارهایی که این طیف اقلیت انجام میدهند تعجب میکنند و نه ما باید تعجب کنیم، چرا که ماهیت اینها همین است. یعنی در واقع غوغا سالاری و تندروی، ابزاری است برای اینکه بتوانند منویات خود را در جامعه اجرا کنند.
این استاد جامعهشناس تاکید کرد: اگر فرض کنیم برخی مردم در بحث پوشش به قول این اقلیت فاسدند، اما بخشی از اینها خودشان در برابر سرمایه و ثروت کشور فساد میکنند که بدتر است و به آینده و توسعه کشور آسیب میزنند. این طیف اقلیت اصل قضیه را فراموش کردهاند، چالشهای امروز مردم از مسائل اقتصادی تا ناترازیها، تا روابط بسیار ناجور با دنیا و حذفهای بینالمللی؛ همه اینها را بر سر این ملت آوار کردهاند.
تندروها هیچ سودی برای جامعه و مردم ندارند
معیدفر در پایان گفت: متأسفانه با این نوع کارهای خاص، باز هم برای تحکیم منافع خودشان تلاش میکنند و هیچ سودی برای این جامعه و مردم ندارند. جز اینکه این شکاف عمیقی که میان مردم و حاکمیت ایجاد شده، بیشتر میشود. این اقدامات باعث میشود که فاصله مردم از حاکمیت بیشتر شود. این تندروها در حالی که مردم در مسائل روزمرهشان با مشکلات وحشتناکی مواجهاند، از جمله گرانی گوشت که بالای یک میلیون تومان شده، و هزاران مشکل دیگر مانند بیبرقی، بیگازی، بیآبی، خشکسالی، مشکلات زیستمحیطی و… این طیف اقلیت عملاً دارند فاصله میان مردم و حاکمیت را بیشتر میکنند و به این شکاف بیشتر دامن میزنند.