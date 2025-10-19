قتل عمو با ضربات بیل
فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری قاتلی که با ضربات بیل عموی 81 ساله خود را به قتل رسانده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "ابوالحسن مزارعی" اظهار داشت: در بیست و چهارم آبانماه سال جاری و در پی گزارش به پلیس 110 مبنی بر وقوع قتل در یکی از باغات بخش میمند، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد پیرمردی 81 ساله در اتاقک باغ خود بر اثر جراحت و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است.
فرمانده انتظامی فیروزآباد افزود: با توجه به حساسیت موضوع، اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ "مزارعی" تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرانجام فرد قاتل شناسایی و توسط مامورین بخش میمند و کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه قاتل 43 ساله در بازجویی تکمیلی علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد، گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.