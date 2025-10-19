خبرگزاری کار ایران
قتل عمو با ضربات بیل

کد خبر : 1702038
فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری قاتلی که با ضربات بیل عموی 81 ساله خود را به قتل رسانده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "ابوالحسن مزارعی"  اظهار داشت:  در بیست و چهارم آبان‌ماه سال جاری و در پی گزارش به پلیس 110 مبنی بر وقوع قتل در یکی از باغات بخش میمند، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد پیرمردی 81 ساله در اتاقک باغ خود بر اثر جراحت و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد افزود: با توجه به حساسیت موضوع، اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ "مزارعی" تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرانجام فرد قاتل شناسایی و توسط مامورین بخش میمند و کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه قاتل 43 ساله در بازجویی تکمیلی علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد، گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

