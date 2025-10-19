اعلام محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل عبور احشام
رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ۲۴ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمیاسد، توضیح داد: به دلیل عبور احشام از منطقه ییلاقات، این محدودیت از ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۷ مهرماه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۸ مهرماه اعمال میشود. مسیر کندوان – شهرستان چالوس از هر ۲ جهت شمال به جنوب و جنوب به شمال مسدود خواهد بود.
سرهنگ کرمیاسد تأکید کرد: رانندگان دراین مسیر از تهران تا محدوده کندوان مجاز به تردد هستند و عبور از مسیر پل زنگوله تا شهرستان چالوس در این بازه زمانی ممنوع است.
وی همچنین مسیرهای جایگزین را برای مسافرانی که قصد سفر به استانهای شمالی دارند، اعلام کرد: این افراد میتوانند از محور فیروزکوه، محور چالوس و آزادراه قزوین–رشت استفاده کنند.
سرهنگ کرمیاسد با اشاره به اهمیت رعایت محدودیتها و قوانین ترافیکی افزود: ایمنی مسافران در محورهای کوهستانی، به ویژه هنگام عبور احشام، اولویت اصلی پلیس راهور است. از شهروندان درخواست میشود پیش از سفر برنامهریزی لازم را انجام دهند تا از بروز مشکلات ترافیکی و حوادث احتمالی جلوگیری شود.