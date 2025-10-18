جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: به همین دلیل تردد انواع وسایل نقلیه مسیر جنوب به شمال (آزادراه تهران-شمال و کرج چالوس) از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، ۲۶ مهرماه، ممنوع می‌شود.

وی افزود: همچنین به منظور تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی مسیر، از ساعت ۱۹:۰۰ امسیر مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یکطرفه خواهد شد. این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی در این ۲ محور ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و استفاده از مسیرهای جایگزین، همکاری لازم را در کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشند و توصیه کرد برای اطلاع از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها از سامانه‌های رسمی پلیس راهور بهره‌گیری کنند.

