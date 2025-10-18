به گزارش ایلنا، در جریان دیداری رسمی، مختار بابایوف وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان با شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در حوزه محیط زیست و پیگیری توافقات پیشین صورت گرفت.

مختار بابایف با اشاره به دیدار قبلی خود با خانم انصاری در حاشیه اجلاس نفسکی در سن‌پترزبورگ روسیه، بر اهمیت استمرار گفت‌وگوها و اجرای توافقات مشترک تأکید کرد. وی اظهار داشت: جمهوری آذربایجان علاقه‌مند به توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌های محیطزیستی با جمهوری اسلامی ایران است.

در این دیدار، شینا انصاری ضمن استقبال از گسترش همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت برگزاری هفتمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون تهران در ابتدای سال میلادی آینده تأکید کرد. وی افزود: دستور کار این نشست باید مشخص شود و موافقت نهایی برای برگزاری آن در تهران هرچه سریع‌تر صورت گیرد.

بابایوف در ادامه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور آذربایجان بر موضوع کاهش سطح آب دریای خزر در سخنرانی اخیر مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرد دستور کار نشست کاپ هفت بنحوی تهیه شود تا زمینه توافق سریع‌تر میان کشورهای منطقه فراهم گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین در این دیدار با توجه به طرح موضوع تخریب چنگل‌ها در اجلاس تغییر اقلیم پیش رو در برزیل، دو کشور توافق کردند تا زمینه‌های اقدامی مشترک در خصوص حفاظت از جنگلهای هیرکانی را در این اجلاس پیگیری نمایند.

همچنین در حاشیه اجلاس محیط زیست «پسماند صفر» در استانبول، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، انصاری با اشاره به چالش‌های محیطزیستی از جمله پسماند، تغییر اقلیم، خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک در حوزه جنگل را مطرح کرد. وی همچنین بر اهمیت تبادل تجربیات در زمینه حفاظت از تالاب‌ها، تنوع زیستی و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد.

وزیر کشاورزی ترکیه نیز ضمن استقبال از همکاری‌های دوجانبه، بر آمادگی کشورش برای تبادل تجربیات در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با آتش‌سوزی و بهینه‌سازی مصرف آب تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در پایان، دو طرف بر اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل هیأت‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه محیط زیست توافق کردند.

