جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱۴ امروز، یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان دو طبقه متروکه واقع در خیابان انقلاب، تقاطع خیابان فلسطین رخ داد. این ساختمان که سال‌ها بدون استفاده مانده و متروکه بوده است، در طبقه دوم خود محل انباشت ضایعات و مواد دورریختنی بود.

وی افزود: آتش‌سوزی از همان طبقه دوم آغاز شده و خوشبختانه در لحظات اولیه با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد. در این حادثه هیچ فردی در محل حضور نداشت و خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی نیز گزارش نشده است. تنها در دقایق اولیه، مقداری دود از محل حادثه متصاعد شده بود که با اقدام سریع آتش‌نشانان برطرف شد.

