آتش‌سوزی ساختمان متروکه در خیابان انقلاب

آتش‌سوزی ساختمان متروکه در خیابان انقلاب
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از حادثه آتش سوزی در یک ساختمان متروکه واقع در خیابان انقلاب خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱۴ امروز، یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان دو طبقه متروکه واقع در خیابان انقلاب، تقاطع خیابان فلسطین رخ داد. این ساختمان که سال‌ها بدون استفاده مانده و متروکه بوده است، در طبقه دوم خود محل انباشت ضایعات و مواد دورریختنی بود. 

وی افزود: آتش‌سوزی از همان طبقه دوم آغاز شده و خوشبختانه در لحظات اولیه با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد. در این حادثه هیچ فردی در محل حضور نداشت و خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی نیز گزارش نشده است. تنها در دقایق اولیه، مقداری دود از محل حادثه متصاعد شده بود که با اقدام سریع آتش‌نشانان برطرف شد.

