خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتایج نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران اعلام شد

نتایج نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران اعلام شد
کد خبر : 1701693
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی استان تهران نتایج نهایی شمارش آرا در تهران بزرگ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سید رضا رییس کرمی با اعلام ۹۲۵۸ رای ماخوذه در این انتخابات، اعلام کرد: از این تعداد ۳۵ رای سفید و ۹۲۲۳ رای صحیح اخذ شد. وی نتایج انتخابات را بدین شرح اعلام کرد. 

گروه پزشکی

محمد رئیس زاده با ۱۵۶۱ رای

نادر توکلی با ۱۵۵۶ رای

سید امیرپاشا طبائیان با ۱۲۴۷ رای

رضا شروین بدو با ۱۱۸۰ رای

بابک شکارچی ۱۱۷۴ رای

رضا مطیعی با ۹۹۰ رای

شاهرخ خوش سیرت با ۹۸۸ رای

علیرضا سلیمی با ۹۸۱ رای

سودابه کاظمی اسکی با ۸۵۳ رای

مهدی پورنامداری با ۷۶۲ رای گروه دندانپزشکی

مهدیه جمشیدیان با ۲۳۵ رای

فرشید بسطامی با ۲۲۴ رای گروه داروسازی

بهمن صبور با ۳۸۱ رای

رضا مساعد رونکیانی با ۳۶۲ رای گروه علوم آزمایشگاهی

بهزاد پوپک با ۳۳۱ رای گروه مامایی

الهام کلهری با ۱۳۹ رای گروه پروانه دار

ایرج عبدالهی با ۵۴۰ رای

به گزارش وبدا، وی همچنین از تمام عوامل نظارتی و اجرایی این انتخابات از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور و فرمانداری تهران، نیروی انتظامی، همکاران بیمارستان بوعلی و دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران، ستاد اجرایی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ