۱۵۰۰ انجمن علمی پژوهشی نجوم در مدارس کشور

به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، سید مصطفی آذرکیش در آیین افتتاحیه هفته جهانی فضا که باحضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران، در سالن همایش‌های وزارت ارتباطات برگزار شد، این رویداد را «فرصتی برای نگاهی تازه به سرمایه‌گذاری در آموزش فضاپایه» عنوان کرد و آن را ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت کشور دانست.

وی با اشاره به ساختار فرهنگی اجتماعی این نظام، گفت: در اهداف این هفته و این آیین آمده است که بتوانیم مفاهیم فضایی را به زبان کودکان جاری و ترجمه کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش، تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری را یکی از راهکارهای اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواند و افزود: پژوهش‌سراها، موزه‌ها، مراکز فناوری و پارک‌های علم و فناوری جزو شبکه محیط‌های یادگیری ما هستند. در حال حاضر ۶۹۴ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی، علوم نجوم و فضا را به زبان کودک ترجمه و تسهیل می‌کنند. همچنین دو قطب کشوری و ۶۴ قطب استانی در حوزه علوم نجوم و فضا فعال هستند.

آذرکیش ادامه داد: ۱۵۰۰ انجمن علمی، پژوهشی نجوم و فناوری‌های فضا، جریان‌سازی و تداوم این آموزش‌ها را در مدارس سراسر کشور بر عهده دارند. این یعنی نوجوان و جوان ما آسمان را به عنوان یک فرصت می‌بیند. موفقیت‌های فرزندان این سرزمین در حوزه نجوم و اخترفیزیک از کسب سال‌ها رتبه‌های جهانی تا رتبه اول امسال نشان می‌دهد ۴۹ درصد رویدادهای فضایی کشور با مشارکت دانش‌آموزان رقم خورده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از حمایت حسن سالاریه و سازمان فضایی ایران، تاکید کرد: آموزش و پرورش آمادگی دارد برنامه‌های تخصصی فضا را با راهبری قطب‌های علمی ادامه دهد.

وی از آماده‌سازی پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری مشترک خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه در فرایند تکمیل است و می‌تواند ظرفیت نوجوانان و جوانان را در پژوهش، نوآوری و خلاقیت بیش از گذشته ارتقا ببخشد.

آذرکیش با اشاره به برنامه‌های آموزشی هوش مصنوعی و صنایع فضایی در پژوهش‌سراها افزود: در حوزه‌هایی مانند شبیه‌سازی، علوم آزمایشگاهی، المپیادها، جشنواره‌ها و برنامه‌های منسجم سالانه فعالیت داریم. این فرصت هفته جهانی فضا، با ایده‌های خوب جوانان و تجربه‌های ارزشمند اساتید، الگویی برای سایر علاقه‌مندان خواهد بود. تفاهم‌نامه همکاری با سازمان فضایی ایران قطعاً این مسیر را تقویت می‌کند.

گفتنی است که شعار امسال این هفته «زندگی در فضا» اعلام شده است.