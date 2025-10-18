سود ۳۰ درصدی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در سال ۱۴۰۳

خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری از تخصیص سود صندوق ذخیره برای دومین سال متوالی با همراهی مدیریت ششم شهری و پیش‌بینی افزایش بازدهی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا، معصومی مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران درباره وضعیت سودآوری صندوق گفت: صندوق ذخیره از سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت کرده و بیش از ۴۶ هزار عضو دارد. با برنامه‌ریزی و اقدام کارشناسی، این صندوق برای دومین سال متوالی با مدیریت هزینه‌ها، مولدسازی دارایی‌ها، فعالیت در بازار سرمایه و به واسطه فعالیت‌های شش شرکت تابعه، نه تنها از زیان خارج شده، بلکه توانسته سود قابل توجهی به سپرده‌های اعضاء تخصیص دهد. 

وی ادامه داد: سود شناسایی شده مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ صندوق، ۶۰۰ میلیارد تومان است که ۵۰ میلیارد تومان آن به مانده شش درصد افرادی که طی سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست سال جاری بازنشسته شده‌اند، پرداخت می‌شود و الباقی به سپرده‌های کارکنان عضو مؤسسه تخصیص می‌یابد.

به گزارش شهر، معصومی درباره زمان واریز سود به حساب بازنشستگان توضیح داد: سود عملکردی پیش‌بینی شده در تاریخ نهم مهرماه، در صورت وضعیت کارکنان تثبیت شد و طی نیمه دوم آبان‌ماه، سود پیش بینی شده به حساب بازنشستگان محترمی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون از عضویت صندوق خارج شده‌اند، واریز خواهد شد.

به گفته معصومی، کلیه کارکنان خدوم شهرداری تهران که دسترسی به سامانه میز کار دارند، می‌توانند صورت وضعیت خود نزد صندوق را مشاهده نموده و از مبلغ سود تخصیصی با عنوان سود سال مالی ۱۴۰۳ مطلع شوند.

