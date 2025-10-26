در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
انتقاد سروری از استانداری درباره کوچک شدن حریم پایتخت
نائب رئیس شورای شهر تهران از استانداری تهران درباره کوچک شدن حریم پایتخت انتقاد کرد.
پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که مشاور استاندار تهران اعلام کردهاند که حریم شهر تهران کوچکتر شده و بیان کردهاند که شهرداری تهران بر اساس قانون حریم مصوب نشده، اقدام کرده است، گفت: به نظر من این یک کار اشتباهی است که متأسفانه در این دوره استانداری تهران انجام داد و یک اقدام کاملاً غیرکارشناسی به شمار میآید.
وی افزود: حریم تهران به واقع در هر دورهای که مورد بررسی قرار گرفته، همیشه به عنوان یک استثنا شناخته شده است، زیرا تهران وجود داشته که شهرهای بعدی به وجود آمدهاند و آنها وارد حریم تهران شدهاند. ما برای آنها حریم قائل هستیم و نمیتوانیم بگوییم این شهر نباید حریم داشته باشد.
سروری در ادامه گفت: اکنون سوال این است، حریم در کجای شهر تهران واقع شده است؟ این نوع نگاه باعث شده که تهران بدون حریم باشد؛ یعنی پایتخت کشور، مهمترین شهر از نظر جمعیتی در کشور، بیحریم شود و این مسأله ضایعات و مشکلات بزرگی برای تهران ایجاد کرده و تنفسگاه های تهران مسدود شود. در حالی که شهرهای کوچکتر حریم دارند. این چه نوع نگاهی است که ما به تهران، به عنوان بزرگترین و پرجمعیتترین شهر کشور و پایتخت کشور داریم؟
نائب رئیس شورای شهر تهران گفت: من معتقدم که حتماً این نگاهها مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. همانطور که مشاهده کردید، در اولین اقدام، یک شرکت خودروسازی چندین هکتار از شهر تهران را به عنوان درآمدزایی تصرف کرد و این موضوع مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد کرده است. بنابراین، به نظر من این نگاه قطعا مشکلات جدیتری برای تهران به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، مشاور استاندار تهران با اشاره به وضعیت حریم شهر تهران و مسئولیت شهرداری در این خصوص گفته بود: شهرداری تهران بر اساس قانون حریم مصوبنشده، اقداماتی را در این محدوده انجام داد و اقدامات شهرداری مبتنی بر محدودهای صورت گرفت که به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده بود.