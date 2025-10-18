خبرگزاری کار ایران
سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

شهرستان‌های مجاور تهران جانمایی آرامستان‌های جدید را نپذیرفتند

سخنگوی شورای شهر تهران گفت:‌ احداث هیچ آرامستانی در شورای شهر تهران به تصویب نرسیده است.

«جعفر شربیانی» سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا توزیع آرامستان‌های شهر تهران در مناطق مختلف را ضرورتی در راستای تمزکززدایی از بهشت زهرا دانست و گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری، سه نقطه به این منظور جانمایی شده است و شهرداری هم لایحه‌ای در این خصوص به شورا ارائه داد، ما لایحه مذکور را بررسی  کردیم. نهایتا این لایحه به فرمانداری ارجاع شد، اما شهرستان‌های مستقل مجاور شهر تهران که داخل استان هستند، موضوع را نپذیرفته‌اند. 

او ادامه داد: شهرداری تهران بار دیگر بر اساس وضعیت موجود، لایحه‌ای در این حوزه تدوین و ارسال کرده است. این لایحه در کمیسیون‌های مشترک شورای شهر تهران در حال بررسی است تا به نقطه‌ای برسیم که این آرامستان‌ها احداث شوند. هم دولت و هم شهرداری باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهند که جنوب تهران بیش از ۵۰ سال است که با جای دادن بهشت زهرا در این منطقه نسبت به شهر تهران در حوزه آرامستان، تدفین و تشییع ادای دین کرده است. همچنین توسعه شهر تهران و افزایش جمعیت از یک سو و افزایش تعداد متوفیان، منجر به توسعه بهشت زهرا شده است. 

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در صحن شورای شهر تهران هم اعلام کردیم که اکنون می‌توان در مناطق غرب تهران، شرق تهران (محور خاوران) و حتی در برخی معابر شمال تهران که به سمت شهرستان‌های مجاور تهران مانند دماوند و فیروزکوه می‌رود، اقدام به مکان‌یابی آرامستان کرد. ما همچنان بر این باوریم که باید تمرکز تاسیس آرامستان از جنوب تهران و حوالی بهشت زهرا برداشته شود. 

سرشکن شدن قیمت قبر با تاسیس آرامستان جدید

شربیانی با بیان اینکه مکان‌یابی و احداث آرامستان جدید نهایتاً باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، عنوان کرد: بر اساس قوانین، مصوبات شورای شهر تهران باید به تأیید فرمانداری تهران نیز برسد. اما ما در مدیریت شهری، در این حوزه حرف‌های جدی برای گفتن داریم. اما هنوز آرامستان جدیدی در شورای شهر تهران به تصویب نهایی نرسیده است. 

او همچنین درباره تاسیس یک آرامستان جدید برای شهر تهران و تاثیر آن بر قیمت خرید و فروش قبر هم گفت: ما هر سال مصوبه‌ای در خصوص قیمت قبر داریم که بر اساس شرایط فعلی و امکانات موجود در بهشت زهرا تنظیم می‌شود. اگر این خدمات در نقاط دیگری از شهر تهران توزیع شود، طبیعتا تا جایی که زیرساخت‌ها فراهم شود، قیمت‌ها نیز باید سرشکن شوند.

