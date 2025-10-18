دستگیری ۵ محکوم فراری با ۵۱ میلیارد بدهی

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" علی سبحانی" بیان کرد: ماموران کلانتری 13 فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری با رصد هوشمندانه خود موفق شدند 5 بدهکار متواری را شناسایی کنند.

وی افزود: این افراد به اتهام بدهی 51 میلیارد ریالی محکوم شده اما متواری بودند که با تلاش ماموران در مخفیگاه های خود دستگیر و به همراه پرونده برای اجرای محکومیت خود تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: به منظور احقاق حقوق شهروندان طرح دستگیری محکومان غایب و متواری به صورت مستمر و مداوم در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار دارد و مجرمان و متهمان مطمئن باشند که هیچ راه فراری از دست قانون نخواهند داشت.

