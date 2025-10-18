خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۵ محکوم فراری با ۵۱ میلیارد بدهی

دستگیری ۵ محکوم فراری با ۵۱ میلیارد بدهی
کد خبر : 1701528
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری ۵ محکوم فراری که به اتهام بدهی ۵۱ میلیارد ریالی متواری و تحت تعقیب مرجع قضائی بودند خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" علی سبحانی" بیان کرد: ماموران کلانتری 13 فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری با رصد هوشمندانه خود موفق شدند 5 بدهکار متواری را شناسایی کنند.

وی افزود: این افراد به اتهام بدهی 51 میلیارد ریالی محکوم شده اما متواری بودند که با تلاش ماموران در مخفیگاه های خود دستگیر و به همراه پرونده برای اجرای محکومیت خود تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: به منظور احقاق حقوق شهروندان طرح دستگیری محکومان غایب و متواری به صورت مستمر و مداوم در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار دارد و مجرمان و متهمان مطمئن باشند که هیچ راه فراری از دست قانون نخواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ