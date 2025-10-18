خبرگزاری کار ایران
مدیرکل قرآن، عترت و نماز خبر داد:

آغاز فرآیند تأسیس مدارس حفظ قرآن در سراسر کشور

مدیرکل قرآن، عترت و نماز با اشاره به راه‌اندازی مدرسه رسمی حفظ قرآن گفت: مدارسی که آمادگی تبدیل شدن به مدرسه حفظ را دارند، شناسایی شده‌اند و در این راستا از سال گذشته حدود ۲۰ مدرسه حفظ قرآن به صورت آزمایشی در تعدادی از استان‌ها راه اندازی شده است.

به گزارش ایلنا، میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز با اشاره به راه اندازی مدارس حفظ قرآن اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت کشور، تکالیف مشخصی درباره حفظ قرآن داریم که براین اساس راه‌اندازی هزار و ۲۰۰ مدرسه رسمی حفظ قرآن یکی از این موارد و تکالیف است. 

وی افزود: در این راستا از سال گذشته حدود ۲۰ مدرسه حفظ قرآن به صورت آزمایشی در تعدادی از استان‌ها راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کردند که پس از بررسی نقاط ضعف و قوت این مدارس، دستورالعمل مربوطه تدوین به استان‌ها ارسال شد، براساس این دستورالعمل، ادارات آموزش و پرورش، مدارسی را که آمادگی تبدیل شدن به مدرسه حفظ را دارند را شناسایی و معرفی تا پس از اخذ کد واحد سازمانی براساس مفاد این دستورالعمل نسبت به چگونگی جذب اقدام کنند. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  باقری همچنین بیان کرد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل مدارس غیر دولتی حفظ قرآن کریم در بهمن ۱۴۰۳، موسسات قرآنی که در زمینه تربیت حافظ قرآن فعالیت می‌کنند، نیز می‌توانند نسبت به اخذ مجوز مدرسه غیردولتی حفظ اقدام کرده و به صورت قانونمند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. 

