آغاز طرح غربالگری و معاینات تخصصی سلامت تاکسیرانان پایتخت
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از اجرای طرح غربالگری و معاینات تخصصی سلامت تاکسیرانان شهر تهران بهصورت رایگان و با همکاری شرکت شهر سالم شهرداری تهران از امروز خبر داد.
به گزارش ایلنا، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اجرای طرح غربالگری و معاینات رایگان تخصصی سلامت تاکسیرانان شهر تهران برای نخستینبار اظهارکرد: در این طرح که با هدف پایش و ارتقای سلامت جسمی رانندگان تاکسی برگزار میشود، در مرحله نخست بیش از ۱۶ هزار تاکسیران تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
به گفته مالکی، ثبتنام از امروز آغاز میشود و اولویت با رانندگانی است که زودتر ثبتنام کنند. آغاز اجرای معاینات از روز یکشنبه ۲۷ مهرماه شامل مواردی چون معاینات پایه (آزمایشهای پایه، بررسی وضعیت بینایی و شنوایی و…)، اسپیرومتری (ارزیابی عملکرد ریهها) و نوار قلب (ECG) برای افراد بالای ۳۵ سال است.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: سلامت تاکسیرانان برای ما در اولویت است؛ چراکه آنان نقش مستقیم در ایمنی و آرامش سفرهای شهری شهروندان دارند. اجرای این طرح نقطه عطفی در ارتقای سلامت شغلی رانندگان تاکسی محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران افزود: با همکاری شرکت شهر سالم شهرداری تهران، تلاش کردهایم خدمات تخصصی سلامت را در دسترس همه تاکسیرانان قرار دهیم تا ضمن پیشگیری از بیماریهای مزمن، کیفیت خدمات حملونقل شهری نیز بهبود یابد.
به گزارش شهر، مالکی خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی از تمامی رانندگان دعوت میکند با مشارکت فعال در این طرح، گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت خود و ارتقای خدمات شهری بردارند.