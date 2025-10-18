کلاهبرداری مجرم اینترنتی در ۱۱ استان

وی افزود: شاکیان پرونده در اظهارات خود گفته اند که باتوجه به قیمت های مناسبی که در این سایت و تبلیغات گسترده ای که از آن در فضای مجازی دیده بودند ترغیب شده و پس از اعتماد، مبلغ را به صورت کامل واریز کرده اند تا کالای مورد نظر را یک ماه بعد از تسویه مبلغ دریافت کنند، اما پس از گذشت مدت زیادی از تاریخ تحویل هیچ پاسخی از سمت فروشنده و پشتیبان سایت دریافت نکرده اند تا به عدم ارسال کالا متوجه شده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند. مجرم با دریافت مدارک هویتی خریداران به بهانه ثبت نام و صدور حواله از این اطلاعات نیز در مسیر فعالیت مجرمانه سوءاستفاده می کرده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با اشاره به اینکه شکات پرونده از ۱۱ استان مختلف کشور و اولویت پلیس تسریع در بازگشت وجه به حساب شکات است، خاطرنشان کرد: متهم این پرونده با سوءاستفاده از تصاویر فروشگاه های معتبر و تبلیغات گسترده در فضای مجازی در سراسر کشور فعالیت می کرده و تمام مالباختگان این پرونده فریب تبلیغات دروغین و قیمت های بسیار ارزان تر از حد معمول سایت مورد نظر را خورده اند و به راحتی برای دریافت حواله کالا مدارک هویتی خود را در اختیار متهم قرار داده اند.

سردار گودرزی به شهروندان توصیه کرد فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب فضای مجازی را نخورید و خرید کالای خود را فقط از فروشگاه های معتبر و دارای مجوز انجام دهید.

وی همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا ‌سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.