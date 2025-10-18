واکنش رییس سازمان محیط زیست به ثبت جهانی کندلوس:
رسیدن به اهداف توسعه پایدار در گرو حفظ طبیعت و زندگی بومی
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ضمن تبریک ثبت جهانی کندلوس تاکید کرد: رسیدن به اهداف توسعه پایدار در گرو حفظ طبیعت و زندگی بومی در کنار رونق گردشگری است.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری در صفحه شخصی خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کندلوس از دل کوههای مازندران، شفیعآباد از قلب کویر کرمان و سهیلی از آفتاب جزیره قشم سهتا از هزاران گنج ایران هستند که به ثبت جهانی گردشگری رسیدند.
تبریک به مردم عزیز این روستاها و ایرانزمین.