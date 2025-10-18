در حاشیه اجلاس اتحادیه جهانی شهرها و دولتهای محلی عنوان شد:
ابراز تمایل دبیرکل سازمان UCLG برای سفر به ایران
شهردار تهران در حاشیه اجلاس اتحادیه جهانی شهرها و دولتهای محلی (UCLG) در چین با امیلیا سایز، دبیرکل سازمان UCLG و یهنیوپینگ، شهردار شیآن دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، در حاشیه اجلاس اتحادیه جهانی شهرها و دولتهای محلی (UCLG) که در چین در حال برگزاری است، علیرضا زاکانی شهردار تهران با امیلیا سایز، دبیرکل سازمان UCLG دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با محوریت گفتوگو درباره همکاری تهران و سایر کلانشهرهای ایران با این سازمان جهانی انجام شد.
دبیرکل سازمان UCLG در این دیدار از تمایل خود به سفر به ایران سخن گفت و بر افزایش نقشآفرینی تهران در UCLG به دنبال این سفر تأکید کرد.
از ابراز تمایل دبیرکل سازمان UCLG برای سفر به ایران تا تاکید بر همکاری در موضوعات مختلف شهری
به گزارش سایت شهر، زاکانی شهردار تهران در ادامه سفر خود به چین با یهنیوپینگ، شهردار شیآن نیز دیدار کرد. در این دیدار بر ضرورت گسترش روابط دوجانبه و زمینهسازی همکاری در موضوعات مورد علاقه طرفین تأکید شد.