به گزارش ایلنا، این نشست با حضور نماینده دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به‌صورت وبینار و با مشارکت فعال ادارات محیط زیست شهرستان‌های ساحلی، کارشناسان تخصصی، اساتید دانشگاهی و انجمن مردم‌نهاد «میداف» همراه بود.

هدف از برگزاری این نشست، ارزیابی عملکردهای پایشی، شناسایی چالش‌های میدانی و تدوین راهبردهای اجرایی برای تقویت مدیریت زیست‌بوم‌های دریایی عنوان شد.

در این نشست تخصصی، محورهای زیر مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت: بازنگری در روش‌های پایش تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی در سواحل جنوبی، ارزیابی وضعیت حفاظتی پستانداران و کوسه‌ماهیان دریایی و تهدیدات زیستگاهی آن‌ها، بررسی شاخص‌های آلودگی دریایی و پیامدهای آن بر تنوع زیستی و طراحی سازوکارهای مشترک برای ارتقای هماهنگی بین نهادهای علمی، اجرایی و مردمی.

در ادامه، با اشاره به اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از کوسه‌ماهیان و سفره‌ماهیان اعلام شد که پروژه‌های تخصصی مرتبط با این برنامه با تخصیص اعتبار لازم تعریف و عملیاتی شده‌اند. برگزاری این نشست‌ها نیز در راستای تحقق همین برنامه‌ها صورت گرفته و بر ضرورت حفاظت از گونه‌های دریایی در استان هرمزگان تأکید دارد.

همچنین، پیشنهاد تشکیل کارگروه کوسه‌ماهیان استان هرمزگان به‌عنوان یکی از خروجی‌های مهم این نشست مطرح شد تا با تمرکز بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی، مسیر حفاظت هدفمند و علمی از این گروه‌های زیستی حساس هموار گردد.

احسان‌پور، رئیس اداره حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی، در این نشست با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی در مدیریت منابع دریایی اظهار داشت: «پایش هدفمند و مبتنی بر داده‌های علمی، زیربنای تصمیم‌سازی در حوزه حفاظت از دریاهاست. تلفیق ظرفیت‌های علمی و مدیریتی می‌تواند مسیر توسعه پایدار و حفاظت مؤثر از اکوسیستم‌های حساس دریایی را هموار سازد.»

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، حاضران بر تدوین نقشه راه استانی برای پایش و حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و گسترش همکاری‌های میان سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی تأکید کردند تا حفاظت از سرمایه‌های طبیعی دریایی با رویکردی علمی، مشارکتی و آینده‌نگر دنبال شود.

