سردار حسینی:

شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودروهای دارای چراغ زنون کذب است
کد خبر : 1701236
پلیس راهور اعلام کرد که انتشار متنی با لوگوی راهور که ادعا می‌کند پلیس برخورد شدید با خودروهای دارای نور زنون انجام می‌دهد و تصادفات منجر به فوت به عنوان قتل عمد شناخته می‌شوند، کاملاً کذب است.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام پلیس، سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، این خبر را به طور کامل تکذیب کرده و تأکید کرد که چنین مطالبی از زبان ایشان منتشر نشده است.

لازم به ذکر است که پیش‌تر رئیس پلیس راه فراجا نیز اعلام کرده‌اند خودروهایی که به دلیل استفاده غیرمجاز از چراغ‌های زنون، هدلایت و نورهای خیره کننده، توقیف خواهند شد.

این چراغ‌ها موجب اختلال در دید رانندگان مقابل و افزایش خطر تصادف می‌شوند و استفاده از آن‌ها ممنوع و خط قرمز پلیس است.

متخلفان علاوه بر توقیف خودرو، مشمول جریمه و الزام به اصلاح فنی خواهند شد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
