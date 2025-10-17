شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودروهای دارای چراغ زنون کذب است

لازم به ذکر است که پیش‌تر رئیس پلیس راه فراجا نیز اعلام کرده‌اند خودروهایی که به دلیل استفاده غیرمجاز از چراغ‌های زنون، هدلایت و نورهای خیره کننده، توقیف خواهند شد.

این چراغ‌ها موجب اختلال در دید رانندگان مقابل و افزایش خطر تصادف می‌شوند و استفاده از آن‌ها ممنوع و خط قرمز پلیس است.

متخلفان علاوه بر توقیف خودرو، مشمول جریمه و الزام به اصلاح فنی خواهند شد.