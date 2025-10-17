مداخلات آموزشی براساس نقشه تحلیلی نتایج آزمونها طراحی خواهد شد
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش کشور گفت: نقشه تحلیلی کشوری از نتایج آزمونها به استانها تحویل داده شده تا هر ادارهکل آموزشوپرورش بتواند با اتکا به دادههای واقعی، تصمیمات کیفی و مداخلات آموزشی خود را طراحی و اجرا کند.
به گزارش ایلنا، محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش، در گردهمایی مشترک شورای معاونان وزارت و مدیرانکل آموزشوپرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، بر لزوم نگاه تحلیلی، دقیق و دروناستانی به نتایج آزمونهای نهایی تأکید کرد و اظهار داشت: هدف از تحلیل نتایج آزمونها، رتبهبندی یا مقایسه استانها با یکدیگر نیست، بلکه سنجش رشد و عملکرد هر منطقه نسبت به گذشته خود و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در نظر است.
وی با اشاره به ارائه نقشه تحلیلی کشوری از نتایج آزمونها افزود: این نقشهها به استانها تحویل داده شده تا هر ادارهکل آموزشوپرورش بتواند با اتکا به دادههای واقعی، تصمیمات کیفی و مداخلات آموزشی خود را طراحی و اجرا کند.
زارعی عنوان کرد: در برخی مناطق مرزی کشور، بهویژه در استانهایی نظیر سیستانوبلوچستان و هرمزگان، تحلیل نتایج طولی نشاندهنده بهبود عملکرد تحصیلی است که ناشی از مداخلات درست و هدفمند در این حوزه بوده است.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش کشور تصریح کرد: تفاوت عملکرد بین پایهها، بهویژه در پایه یازدهم و دوازدهم، ارتباط مستقیمی به نتایج عملکرد دانشآموزان پایه دهم و یازدهم در سال ما قبل دارد چراکه بهترین عملکرد دانشآموزان در آزمونهای نهایی سال۴۰۲ مربوط به پایه دهم بود که در پایه یازدهم ۴۰۳ نیز شاهد رشد میانگین این دانشآموزان بودیم و ضعیفترین عملکرد در سال ۴۰۲ مربوط به دانشآموزان پایه یازدهم بود که ضعف عملکرد ایشان به پایه دوازدهم در سال ۴۰۳ هم منتقل شد.
وی به تفاوت عملکرد دانشآموزان دختر و پسر اشاره کرد و گفت: مطابق تحلیل دادهها، در تمامی رشتهها، عملکرد دانشآموزان دختر بهتر از پسران است و این نتیجه را میتوان نشانهای از کاهش انگیزه تحصیلی دانشآموزان پسر در رشتههای نظری محسوب نمود.
زارعی با تأکید بر اینکه برای ارتقاء کیفیت ابتدا میبایست وضع موجود را دقیق تحلیل و بررسی نمود، ادامه داد: تحلیل نتایج ارائه شده حاوی، تعیین نقاط قابل بهبود است که نیازهای آموزشی دبیران و دانشآموزان مشخص شده و میتواند مبنای برنامهریزی توانمندسازی دبیران قرار گیرد، لذا به تمامی استانها توصیه اکید میشود بر اساس نقشه راه ارتقای کیفیت آموزشی، برنامهریزی مداخلات منطقهای و مدرسهای را تدوین نمایند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش کشور از تدوین و تولید محتواهای آموزشی متنوع برای حمایت از معلمان خبر داد و گفت: در چارچوب برنامههای ارتقای کیفیت، بیش از ۱۳۵۰ دقیقه ویدئوی آموزشی، بیش از دو هزار دقیقه محتوای چندرسانهای و مجموعهای از اینفوگرافیکها و موشنگرافیکها تولید شده که در درگاه الکترونیکی مرکز ارزشیابی قابل دسترسی است، تا دبیران از ابتدای سال تحصیلی، بر اساس چارچوب استاندارد طراحی سؤال و اهداف یادگیری، آموزشهای خود را هدایت کنند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به آموزش کیفی، نخست باید وضع موجود را درست توصیف کرده و سپس بر اساس تحلیل علمی و دادهمحور، مداخلات اصلاحی را طراحی کنیم و هدف نهایی ما، تضمین کیفیت یادگیری و عدالت آموزشی در سراسر کشور است.