به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر روز گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان با ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهنگیان این شهرستان، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در سفر به استان اصفهان، توفیق حضور در شورای آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان و دیدار با مدیران و معلمان این منطقه فراهم شد تا از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های آموزش و پرورش این شهرستان قرار بگیرم.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان شهرستان، به‌ویژه فرماندار و نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: همدلی، انگیزه و پیگیری‌های جدی مسئولان محلی، نشان از عزم جدی آنان برای ارتقای کیفیت آموزش و رفع مشکلات منطقه دارد.

کاظمی خاطر نشان کرد: فلاورجان یکی از شهرستان‌های فعال و اثرگذار در حوزه تعلیم و تربیت است که با تکیه بر روحیه فرهنگی، می‌تواند الگوی همکاری مؤثر میان نهادهای محلی و آموزش و پرورش باشد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد دولت و وزارت آموزش و پرورش در دوره جدید، گفت: خوشبختانه در دولت فعلی، نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش شکل گرفته و رئیس‌جمهور با درک عمیق از اهمیت تعلیم و تربیت، وقت و توجه خاصی برای رفع مسائل این حوزه صرف می‌کنند.

وی این نگاه را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست و ادامه داد: برای نخستین بار پس از سال‌ها، آموزش و پرورش در صدر دغدغه‌های اجرایی کشور قرار گرفته است و این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ در آینده نظام آموزشی کشور باشد.

کاظمی با بیان این‌که بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور، ریشه در غفلت از آموزش‌های بنیادین دارد، تصریح کرد: اگر طی دهه‌های گذشته به مهارت‌های اساسی مانند صرفه‌جویی، مسئولیت‌پذیری و تربیت صحیح کودکان توجه می‌شد، امروز بسیاری از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را شاهد نبودیم و در همین راستا امام خمینی (ره) بارها تأکید کردند که دبستان را دریابید که دانشگاه دیر است و امروز نیز باید با بازنگری در نگرش‌ها، مسیر توسعه کشور را از آموزش و پرورش آغاز کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیگیری‌های مستمر وزارتخانه در جهت بهبود وضعیت معیشتی و حرفه‌ای فرهنگیان، اظهار کرد: مطمئن باشید هیچ‌کس به اندازه من دغدغه حل مشکلات معلمان را ندارد و با وجود همه تنگناهای مالی، سال گذشته یکی از بهترین سال‌های مالی آموزش و پرورش بود و تلاش داریم این روند بهبود در دوره جدید نیز ادامه یابد.

وی همچنین از تصمیمات حمایتی جدید برای آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان خبر داد و گفت: ساخت یک مدرسه حیات طیبه در دستور کار قرار گرفته و منابع آن از محل مولدسازی تأمین خواهد شد و همچنین مقرر شد ۶۸۵ کلاس در مدارس شهرستان به‌صورت هوشمند تجهیز شوند و برای هر یک از یازده شهر این شهرستان، یک زمین چمن مصنوعی با مشارکت آموزش و پرورش و نهادهای محلی ایجاد شود.

کاظمی در ادامه افزود: در راستای تقویت فضاهای فرهنگی و تربیتی، برای سه کانون فرهنگی تربیتی شهرستان، هر یک مبلغ ۲ میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت و همچنین با هدف ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان، ۵ میلیارد ریال برای ایجاد مرکز مشاوره در شهرستان فلاورجان تخصیص می‌یابد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مسائل رفاهی فرهنگیان خاطر نشان کرد: ساخت مرکز رفاهی جدید برای کارکنان آموزش و پرورش در چارچوب ضوابط فعلی امکان‌پذیر نیست، اما با ساماندهی و بازسازی فضاهای موجود می‌توان مراکز فعلی را توسعه داد و از منابع استانی و ملی برای تجهیز آن‌ها بهره گرفت.

وی با اشاره به توجه ویژه وزارتخانه به توسعه انرژی‌های پاک در مدارس، اظهار کرد: تاکنون ۷۰ مدرسه در استان اصفهان به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و این طرح تا پایان سال با همکاری آموزش و پرورش استان ادامه خواهد یافت.

کاظمی همچنین تکمیل نمازخانه‌های نیمه‌کاره، تجهیز آن‌ها به ۵۰۰ متر فرش سجاده‌ای و بهسازی نمازخانه‌های موجود را از دیگر برنامه‌های حمایتی در حوزه تربیت دینی عنوان کرد و ضمن تقدیر از مدیران و فرهنگیان استان اصفهان، خاطرنشان کرد: امروز آموزش و پرورش کشور در مسیری قرار گرفته که با وحدت، باور و مشارکت عمومی، می‌تواند آینده‌ای درخشان‌تر برای فرزندان این سرزمین رقم بزند؛ ما باید با بازگشت به ارزش‌های اصیل انقلاب و عمل به سند تحول بنیادین، مسیر تعلیم و تربیت را بر مدار هویت اسلامی و ایرانی استوار کنیم.

