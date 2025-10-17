به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند که به همراه رئیس حوزه ریاست هلال‌احمر به دیدار خانواده شهید محسن مهراب‌زاده رفته بود، اظهار کرد: هلال احمر به عنوان نهادی مردمی و امدادی، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی حضور داشته است.

وی افزود: امدادگران هلال احمر با روحیه‌ای سرشار از ایثار و ازخودگذشتگی، در سخت‌ترین شرایط، از مناطق جنگی گرفته تا بلایای طبیعی، به یاری مردم شتافته‌اند. این روحیه که ریشه در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما دارد، امدادگری را از یک وظیفه صرف به یک رسالت معنوی تبدیل کرده است.

به گفته وی، امدادگران هلال احمر نه تنها با تجهیزات و ابزار، بلکه با قلب و اعتقاد خود به میدان می‌روند و این ویژگی، آن‌ها را از کارکنان دیگر نهادها متمایز می‌کند.

چالش‌های امدادگری در شرایط غیرقابل پیش‌بینی

کولیوند ادامه داد: امدادگری در شرایط بحرانی، به مراتب دشوارتر از حضور در میدان‌های جنگ است. در جنگ، دشمن و موقعیت‌ها تا حدی قابل پیش‌بینی هستند، اما در امدادگری، امدادگران با شرایط غیرقابل پیش‌بینی مواجه‌اند که نیازمند آمادگی ذهنی و جسمی‌بالاست.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به تجربه‌های خود در مأموریت‌های امدادی، تأکید کرد: امدادگران هلال احمر با کمترین امکانات، در شرایطی مانند سیل، زلزله یا بحران‌های دیگر، جان خود را به خطر می‌اندازند تا جان دیگران را نجات دهند. این فداکاری، نمونه‌ای از همان روحیه شهادت‌طلبی است که در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ریشه دارد.

ضرورت به رسمیت شناختن شهدای خدمت

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به تلاش‌های امدادگرانی که در مسیر خدمت جان خود را از دست داده‌اند، افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی ما، به رسمیت شناختن حق و حقوق امدادگرانی است که در حین انجام مأموریت‌های امدادی به شهادت رسیده‌اند.

کولیوند تأکید کرد: ما در حال پیگیری از طریق مراجع قانونی و نهادهای مرتبط هستیم تا این شهدا در زمره شهدای خدمت قرار گیرند و خانواده‌هایشان از حمایت‌های معنوی و اجتماعی لازم برخوردار شوند. این پیگیری، نه تنها برای احقاق حقوق خانواده‌های این عزیزان، بلکه برای حفظ روحیه ایثار در میان امدادگران ضروری است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه اظهار داشت: هلال احمر تنها یک نهاد امدادی نیست، بلکه پلی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی‌به نظام خدمت‌رسانی است.

کولیوند افزود: ما در تلاشیم تا با گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، آگاهی مردم را نسبت به اهمیت امدادگری افزایش دهیم. به گفته وی، برگزاری دوره‌های آموزشی امداد و نجات، کارگاه‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی با محوریت ایثار و خدمت، به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند و مردم را به مشارکت فعال در این حوزه تشویق می‌نماید.

حمایت از خانواده‌های امدادگران، وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده‌های امدادگران، بیان داشت: امدادگران هلال احمر، به‌ویژه آن‌هایی که در مأموریت‌های دشوار جان خود را از دست داده‌اند، شایسته تکریم هستند.

وی افزود: ما وظیفه خود می‌دانیم که از خانواده‌های این عزیزان حمایت کنیم، چه از طریق پیگیری حقوق قانونی آن‌ها و چه از طریق ایجاد بسترهایی برای توانمندسازی این خانواده‌ها. به گفته وی، این حمایت‌ها نه تنها وظیفه‌ای اخلاقی است، بلکه به حفظ روحیه امدادگران فعال نیز کمک می‌کند و نشان‌دهنده تعهد هلال احمر به ارزش‌های انسانی است.

امدادگری، رسالتی فراتر از وظیفه شغلی

کولیوند در پایان تأکید کرد: امدادگری در هلال احمر، فراتر از یک شغل یا وظیفه است؛ این یک رسالت است که با عشق به خدمت به مردم و ایثار همراه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر، رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به خاطرات همکاری با امدادگران فداکار، افزود: این افراد با وجود همه سختی‌ها و خطرات، با دلی پر از مهر و شجاعت به میدان می‌روند و این روحیه، سرمایه که اصلی هلال احمر است. وی خاطرنشان کرد: ما تا آخرین لحظه برای حفظ این میراث ارزشمند و حمایت از امدادگران و خانواده‌هایشان تلاش خواهیم کرد تا نام و یاد شهدای خدمت در تاریخ این سرزمین جاودانه بماند.