انتشار اسامی کرمهای غیرمجاز پوست صورت و بدن
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرست تازهای از کرمهای آرایشی و مراقبتی پوست فاقد مجوز و ایمنی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از کرمهای بهداشتی و آرایشی به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی معتبر، غیرمجاز شناخته شدهاند. فهرست این محصولات به شرح زیر است:
کرمهای ضدآفتاب: ISDIN LANSON PARIS
کرمهای ضدچروک و روشنکننده: BIOAQUA (ضدچروک) BIOAQUA (ویتامین C)
کرمهای مرطوبکننده و نرمکننده: ZOZU (آووکادو) IMAGES (گوجهفرنگی) BIOAQUA (نرمکننده صورت) SADOER (مرطوبکننده و نرمکننده)
کرمهای پایه آرایش و کرمپودر: GOSH SHEGLAM CABRINI
BB و CC کرمها: FARMASI XIANGQIMEI
کرمهای بدن و مراقبتی: EXGYAN (تسکیندهنده ترک پا) VEET (موبر) HeeShow Rik+ (گیاهی بدن) Karite (nutalla) FACE CREAM – SADOER COLOR CONTROL – FARMASI
روابط عمومی سازمان غذا و دارو هشدار داد که استفاده از این فرآوردهها به دلیل نامشخص بودن ترکیبات، منابع تولید و شرایط نگهداری، میتواند موجب بروز عوارض پوستی و آسیبهای جدی به سلامت مصرفکنندگان شود.
از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده این محصولات در بازار، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاع دهند.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این محصولات در اولویت نظارت و برخورد قرار دارند و اقدامات قانونی لازم علیه عرضهکنندگان آنها در حال انجام است.